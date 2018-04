Lucía Topolansky: "La democracia brasilera está en problemas”

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, habló esta mañana en Informativo Sarandí y entre otros temas mencionó la situación en Brasil, en el marco del juicio contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva

Esta madrugada el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió, por una mayoría de apenas un voto, rechazar el recurso a la condena a doce años de prisión que pesa sobre Lula da Silva por el caso del apartamento que le habría entregado la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras.



Topolansky dijo que lo que está sucediendo en Brasil “es tremendo. Tenemos una presidenta (Dilma Rousseff) destituida sin acusaciones” y que “ahora aparece un juicio (contra Lula) en el que no hay pruebas”.

El resultado de la votación por seis a cinco, según la vicepresidenta uruguaya, “quiere decir que hubo dudas por lo menos, en el candidato que tiene mejores encuestas y ha venido creciendo”.



Además, señaló que “ayer hubo declaraciones preocupantes de un militar. La democracia brasilera está en problemas”.



“Nuestro deseo sería que se pudiera salir en legalidad” de esta situación, sostuvo Topolansky. “¿Qué van a hacer si en el peor escenario Lula va preso pero el PT (Partido de los Trabajadores) termina ganando las elecciones? Porque este movimiento quiere sacar al PT del gobierno”, dijo.

Una "luz roja se prendió" en el primer gobierno

Sobre el Frente Amplio, Topolansky dijo: “Cometimos un error los frenteamplistas”, porque “en la primera legislatura nos sobraban los votos para la mayoría simple y entonces hubo gente que discrepó y no votó, la Ley de Educación, por ejemplo, pero como sobraban los votos no era dramático”, dijo.



“Ese fue un primer problema, no ver la luz roja que se prendió”. Y luego “en el segundo gobierno no nos hicimos cargo tampoco de la luz roja. Solo nos vinimos a hacer cargo ahora. Pero el error comenzó en el primer gobierno y el error fue no discutirlo ahí, sino discutirlo ahora en la orilla”, agregó.



La jerarca opinó: “Tenemos que empezar a trabajar desde ahora y hemos aprendido. Por ejemplo, la Rendición de Cuentas fue un aprendizaje que no fue nada sencillo pero que finalmente viabilizó que hubiera en este país una Rendición de Cuentas. Sino no hubiera habido”.



Y reconoció que “es un problema interno del Frente Amplio y está la agenda nuestra discutir ese problema”.



La vicepresidenta dijo que otro problema que también tiene el partido es que “no nos hemos dividido como otros sectores de izquierda en el continente, pero adentro aparecen cada vez más sectores. Es cada vez es más compleja la negociación interna”. Pero aseguró que “Uruguay está a tiempo de no caer en otros escenarios que se ven en el mundo”.