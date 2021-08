Topolansky: es una "afirmación bastante temeraria" decir que hay diálogo fluido entre gobierno y FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora Lucía Topolansky respondió este lunes a las declaraciones que hizo el presidente Luis Lacalle Pou, en diálogo con el diario La Tercera, de Chile. El mandatario dijo que "el diálogo en Uruguay existe, las reuniones entre ministros, senadores, diputados y gobierno con los partidos de oposición son constantes" y aseguró que en el país no se "cultiva" una grieta.



Consultada sobre esto, Topolansky dijo en Radio Monte Carlo, que no está "segura" respecto a que en Uruguay no hay una grieta. "No estoy segura. Deseo que no haya, que no se forme. Porque, por ejemplo, (decir que) el diálogo con el Frente Amplio es fluido es una afirmación bastante temeraria", aseguró.

Como ejemplo de esto, indicó que ella está encargada de negociar "todos los órganos de contralor y otros organismos que precisan mayoría parlamentaria, hace un año y medio", y que no pueden "salir adelante".



Asimismo, Topolansky indicó: "El tema de la grieta se ha instalado en el país porque evidentemente el diálogo político está muy disminuido, muy descolorido. Ojalá el diálogo político se retome ahora que el país se está desconfinando con la fuerza que tuvo en el pasado".



Además, remarcó: "Que acá hay un abanico ideólogico, hay. Y la palabra ideología no es un pecado, es luchar por ideas que es lo más importante y no por otras cosas".