Topolansky: acuerdo FMI-Macri es “brutal”

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, calificó como “brutal” el acuerdo que realizó Argentina con el Fondo Monetario Internacional ante la situación económica que vive el vecino país.

“Está el brutal compromiso que se firmó con el FMI que deja al país endeudado por no sé cuántos años. El endeudamiento va más del 70% del PBI. Es muy compleja la realidad”, declaró Topolansky a Telenoche. Argentina aceptó un préstamo del Fondo a fines de junio para evitar una corrida cambiaria. Sin embargo, el dólar se disparó en la última semana.



“Macri le planteó al agro que le iba a sacar las detracciones pero ahora volvió a ponerlas. Es uno de sus aliados fundamentas y el sostén de la economía argentina. Está complicada también la industria (...) yo no le deseo a los argentinos este escenario más allá que Macri no es un santo”, consideró.



Después de una extensa serie de reuniones a lo largo de todo el día, el presidente argentino Mauricio Macri resolvió este sábado avanzar con la mayor reestructuración de su equipo desde que asumió, que incluye la eliminación de 13 ministerios y la probable salida de los dos vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. De este modo, Macribusca dar señales y respuestas a los reclamos de una reestructuración de su gobierno-