"No se puede tomar una recomendación sí y 20 no" de un estudio realizado por científicos, dijo Cosse

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, planteó que es necesario realizar una mesa con representantes de las diferentes esferas de la sociedad, en el marco del aumento de casos de coronavirus. En esta línea consideró que "no se puede tomar un estudio realizado por los científicos, que tiene múltiples aspectos, que es un todo, y tomar una recomendación sí y 20 no".

"Vamos a sentarnos todos a poner los problemas en la mesa y a trabajar juntos en la soluciones", indicó Cosse durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana de este lunes y que fue recogida por radio Monte Carlo.

La intendenta consideró que de ese encuentro deberían participar, además de los científicos, los representantes de todos los partidos políticos, de la Universidad de la República (UdelaR), del Pit-Cnt y de las Cámaras Empresariales, entre otros.

"Es un problema muy complejo el que estamos viviendo, un problema colectivo que requiere soluciones colectivas", indicó Cosse y agregó: "Los uruguayos y las uruguayas tenemos que dejar de estar enojados y pasemos a estar ocupados".

La jefa comunal opinó que "hay un tema ético profundo" que "no se trata de decir 'más camas si, más camas no'". En ese sentido consideró que si bien "son necesarias más camas en el CTI", no hay que quedarse "en esa discusión".

"Acá el tema de fondo es que se está muriendo gente, es durísimo, es muy grave lo que está pasando, muy doloroso", añadió.

Este lunes integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se reunirán por Zoom y presentarán datos sobre la "sobrecarga" del sistema sanitario por el coronavirus.

La intención de los médicos, científicos, ingenieros y matemáticos, entre otros profesionales, es “estudiar el avance de la pandemia en todos los sectores” de actividad, e incluso no se descarta que al igual que ocurrió en febrero, se planteen una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo.