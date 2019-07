Toma: "Se ha preguntado qué entrega Uruguay a UPM: absolutamente nada"

El secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, celebró el anuncio de UPM de concretar la segunda planta de celulosa y remarcó que "muestra el excelente clima de inversiones que existe en Uruguay".

Toma dijo en Informativo Sarandí que se ha preguntado qué entrega Uruguay a UPM a cambio de la inversión y fue categórico al responder: "Absolutamente nada". Al consultarlo por la inversión que debe hacer el gobierno en el ferrocarril, Toma dijo que en ese caso se trata de una "obra pública y toda la infraestructura en obra pública beneficia a todos los uruguayos y no a un inversor, beneficia a todos los productores y todos los inversores. Todos los productores pueden caminar ahora por terrenos firmes". E insistió que la inversión "va a poner en movimiento el tren del siglo 21 no solo para UPM, porque UPM va a usar muy pocas frecuencias".

No ocurre lo mismo en materia portuaria en la que UPM prevé invertir US$ 250 millones en la creación de una terminal de aguas profundas. "En el tema portuario el gasto lo hace UPM, por tanto en el haber acá hay un gran ganador que es Uruguay", dijo Toma.

Por otra parte, en materia laboral, Toma dijo que "la legislación que tiene Uruguay es suficientemente garantista para Uruguay y para la empresa. No fue necesario innovar en nada. Lo único que se va a emitir en las próximas horas son documentos que recogen legislación que tiene Uruguay con las reglas claras". El ministro de Trabajo Ernesto Murro había afirmado semanas atrás que la inclusión de Uruguay en la "lista negra" de la OIT no influiría en la decisión de UPM de invertir en Uruguay.

Toma dijo que "son bienvenidas estas inversiones en las que el riesgo de contaminación es mínimo, la generación de empleo es significativa y está emplazado en la zona centro a la que le dará un dinamismo".

El gobierno, dijo, se enteró esta mañana de la confirmación de la noticia que en las próximas horas demandará la firma de varios documentos. "Uruguay siempre estuvo seguro de esta inversión. Ha sido un trabajo serio, consciente, responsable", afirmó. "Es un contrato de inversión serio que beneficia a todos los uruguayos", finalizó reclamando ser "patriotas" y festejar la inversión.

Álvaro García: segunda planta de UPM "va a implicar un movimiento grande en el centro del país"

Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), habló en Todo Pasa (Océano) y se manifestó "tranquilo" y con "la calma de todos estos tres años en los que venimos trabajando, con un año y medio de negociaciones y con la tranquilidad de que se fueron cumpliendo todos los pasos en el más absoluto respeto de la ley".



García destacó que "esto va a implicar un movimiento grande en el centro del país" y recordó que "esa fue una de las claves por las que al gobierno le interesó que esta inversión pudiera realizarse".



"Esto va a ser un impulso enorme para esta zona del país", recalcó el director de la OPP.



UPM informó que pagará un canon anual fijo de US$ 7 millones por año por la zona franca en la que estará concentrada la empresa y que espera que la cadena de valor de la planta contribuya en US$ 170 millones anuales en impuestos y pagos de seguridad social así como en US$ 200 millones en salarios anuales.



Consultado sobre este hecho, García destacó: "Hace un año que está en el Parlamento un informe completo, con el detalle como nunca se hizo en la vida y como se debe analizar una inversión, solo de la parte financiera. Analizando los flujos de fondo que Uruguay recibirá podemos hablar de impuestos y cargas de tributación social. Nosotros nos manejamos siempre con una cifra estimada de unos US$ 120 millones anuales de recaudación y el comunicado que la empresa saca hoy habla de US$ 170 millones. Iremos a chequear ese número, porque de ser así darían mucho mejor de lo que estábamos planteando".