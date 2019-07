Toma sobre Almagro: "Lo que hizo fue paupérrimo y le pesa la responsabilidad" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma confirmó en declaraciones a Informativo Sarandí esta mañana que no hay posibilidad de apelación en la condena del tribunal de Roma a los militares uruguayos condenados por la causa Plan Cóndor pero podría haber una instancia de casación que consideró poco probable. Además, rechazó las críticas recibidas por el excanciller Luis Almagro sobre el papel de Uruguay en el juicio.

En declaraciones al programa “Así nos va” de radio Carve, Almagro dijo que el Estado uruguayo incurrió en una “omisión por demás grave” al no apelar la sentencia de primera instancia y presentó pruebas “redundantes”.

“Es una omisión por demás grave contraria a los principios de actuación pública, no se apeló una sentencia absolutoria de militares imputados por su actuación en el Plan Cóndor”, sostuvo el funcionario internacional, que trazó un paralelismo con la polémica surgida meses atrás con los fallos del Tribunal de Honor que terminaron en el relevo del excomandante en jefe Guido Manini Ríos y otros militares.

Miguel Ángel Toma criticó la defensa realizada en la primera instancia en el juicio contra los militares y aseguró que el gobierno llevó información relevante y válida para condenar y confirmar la participación de Jorge Tróccoli en el segundo vuelo. "Cuando nosotros en primera instancia advertimos que el abogado que había sido contratado por el excanciller Luis Almagro, había presentado pruebas con carencias muy poderosas, relevamos al abogado y pusimos otro" dijo Toma.

El secretario de Presidencia reafirmó que las pruebas habían sido llevadas mutiladas e incompletas y que en la administración Vázquez se coordinó el trabajo y se presentaron legajos no mutilados, traducidos y autentificados de los documentos del FUSNA y la ESMA. "Ahí probamos que Gavazzo era el jefe del Plan Cóndor en Uruguay y Tróccoli la mano ejecutora de ese plan" agregó Toma.

Toma rechazó las afirmaciones de Almagro que las pruebas eran viejas: "La prueba que ya estaba en el proceso no tenía el valor probatorio ni la fuerza probatoria" aclaró.

También refutó el argumento de Almagro de la apelación por parte del gobierno uruguayo y dijo que no era posible porque se constituía como parte civil. "Hay que conocer el derecho, no era posible. Es un error jurídico de Almagro. No existe ni en Uruguay ni en ninguna parte. Lo que dice no sé a qué se debe ni qué intención tiene", agregó.

"Almagro está un poco mal. No sé qué le pasa, pero además lleva consigo una enorme responsabilidad porque en su administración contrató a un profesional que se dedicó a atacar a los propios testigos uruguayos. Caso Mirtha Guianze, que sufrió el ataque del abogado de Uruguay porque presentó una prueba que estaba mutilada, no estaba traducida. Le pesa mucho a Almagro y la primera reacción es atacar", declaró Toma.

"Hay muchos actores políticos que están sufriendo esta noticia, que no querían que viniera a Roma. Esta respuesta de Roma no cae nada bien. La dupla Gavazzo Tróccoli llevan en su haber 5 mil ejecuciones", agregó.

"A la Justicia también hay que ayudarla, para que llegue, tiene que llevarle la prueba. La Justicia no falla por la emoción, falla por la razón y para que usted obtenga una sentencia favorable al interés de la parte tiene que existir dos cosas: tener razón y demostrar esa razón ante el Tribunal. Y fue lo que hizo Uruguay en esta última parte. Lo que hizo Almagro fue muy poco y paupérrimo. ¿Usted sabe cómo tenía la prueba? En pendrive. No tiene fuerza ni valor probatorio. Por eso Almagro sale a atacar a Uruguay.", concluyó.

Con esta sentencia, el único condenado que deberá cumplir pena perpetua es Jorge Tróccoli, porque se encuentra en Italia. Sin embargo, el Secretario de Presidencia aclaró que los demás militares condenados deberán terminar su condena en Uruguay y una vez finalizada cumplir la pena en Italia.