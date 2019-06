"Estamos todos de acuerdo", dijo Martínez sobre eliminar la Ley de Caducidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse anunció el pasado miércoles que de ganar las elecciones nacionales y ser electa presidenta buscará "todos los caminos para eliminar la Ley de Caducidad" que suspende los juicios por las violaciones a los derechos durante la dictadura.

Daniel Martínez, también precandidato por la coalición de izquierda, se refirió este viernes al anuncio de Cosse.



"Estamos todos de acuerdo, hay que ver los caminos, las forma", dijo Martínez en Mercedes, en el marco de su gira por el interior.



Martínez dijo que hay que lograr que Uruguay "no esté del lado de los países que no han cumplido con lo que son las normativas internacionales" para este tipo de delitos.



"Los delitos de lesa humanidad no proscriben ni por fronteras ni en el tiempo", añadió el precandidato y consideró que es bueno que se logre "realmente saber la verdad como una forma de sellar la herida de los familiares, pero también de construir una democracia sobre saber lo que pasó".



"Comparto el concepto , hay que ver las formas pero creo que es una deuda histórica" del Uruguay sentenció.