"Todo lo que tocó, lo fundió": Da Silva apuntó contra Mujica por sus dichos sobre el TLC

"No es válida la experiencia que puede tener Mujica, que todo lo que tocó, lo fundió, estando en los mejores años de bonanza económica del Uruguay", dijo el senador nacionalista Sebastián Da Silva en respuesta a las declaraciones del expresidente sobre al anuncio del gobierno de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Da Silva destacó en una rueda de prensa consignada por Radio Universal que "la diplomacia frenteamplista ha estado plagada de anuncios y de poca concreción". En cambio, marcó que el actual mandatario presenta resultados opuestos. "La diplomacia presidencial del presidente Lacalle Pou está plagada de cosas concretas", dijo.



"La estatura de nuestro presidente está brillando en el mundo, y las relaciones con China tienen atrás un trabajo personal del presidente, una atención particular del premier chino, Xi Jinping, una destacada labor del embajador uruguayo en Beijing y de las autoridades de Cancillería", agregó el legislador.

Sobre la noticia dada a conocer por el gobierno respecto a las negociaciones con China, el senador enfatizó que "no es anuncito, anuncitos eran los de antes". "Se hizo posteriormente a un viaje que se hizo en forma reservada a Brasil por parte del canciller, de la ministra de Economía, y a las 48 horas se hizo el anuncio correspondiente, como es el estilo del presidente Lacalle Pou", dijo.



"Lacalle Pou no hace un anuncio de estos si no tiene certeza. Para (José) Mujica gobernar ha sido difícil, ya lo ha demostrado. El temple, la capacidad de gobernar de Mujica ha estado más que de manifiesto", lanzó Da Silva.



El expresidente Mujica declaró este miércoles a 970 Noticias (Radio Universal) que “no hay trabas para que se pueda empezar a negociar", sino que "el problema viene después, cuando haya que acordar y firmar". Además, consideró que "eventualmente un tratado de esta naturaleza lleva cinco, seis, siete años como mínimo”.