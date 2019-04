Lacalle Pou: "Si nos toca ser gobierno nos vamos a ir de Unasur y esos lugares que trajo el chavismo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou habló hoy en una desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y planteó que de ganar las elecciones presidenciales este año, se retirará de algunos organismos, como por ejemplo, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).



"Hay que salir de esos estrados internacionales que nacen y no mueren", señaló. Y dijo que "la Unasur está en coma 4 y si llegamos al gobierno nosotros le vamos a desconectar la vía, nos vamos a ir finalmente de la Unasur, Telesur y todos esos lugares que nos trajo el chavismo”, señaló el precandidato blanco.

Lacalle Pou comparó su discurso actual con el de cinco años atrás y dijo que “se agudizó el diagnostico que hacíamos en aquel momento”.

Agregó que su programa de gobierno “tiene una estación de un año y medio” y que “es un contrato que queremos tener con la ciudadanía”, al tiempo que señaló que “no hay muchos programas de gobierno en esta campaña electoral, algunos ni siquiera los publican”.



Lacalle Pou criticó que el actual gobierno “explica” pero “no actúa”, e insistió en que “necesitamos una alternancia en el poder”.

Dijo además, que uno de los elementos fundamentales en la sociedad hoy en día es “asegurar la convivencia pacífica entre los uruguayos. Hay que bajar los decibeles de confrontación, no puede ser que en Uruguay la práctica constante sea el conflicto y no la colaboración”.



Sobre la situación de las cárceles, Lacalle Pou señaló que no puede suceder que se comentan delitos dentro de ellas, “y se sigue discutiendo si bloquear celulares. El 1° de marzo de 2020 no se tienen más celulares dentro de las cárceles para seguir cometiendo delitos”, en caso de llegar al gobierno, señaló.