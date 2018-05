TLC con Chile generó cruces en el FA

El Secretariado del Frente Amplio estuvo ayer cargado de alusiones y rispideces internas por el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC). Se cuestionó tanto al canciller Rodolfo Nin Novoa como al ministro de Economía Danilo Astori por las declaraciones que hicieron tras la reunión del Plenario del sábado, en la que se decidió postergar la resolución sobre el acuerdo.

"Estuvo picado", dijo ayer una fuente que participó en la reunión a El País. Hablaron todos los integrantes del Secretariado y dieron su parecer sobre lo sucedido en el Plenario y también sobre los comentarios posteriores que no cayeron bien en algunos sectores. El cruce más fuerte se dio entre el Partido Comunista y Alianza Progresista, debido a las declaraciones del canciller.

Nin Novoa dijo a Informativo Carve que "en el Parlamento hay votos para apoyar el TLC y no puede ser que se secuestre la democracia uruguaya (...) por minorías que toman decisiones en órganos no competentes".

El dirigente comunista Daniel Marsiglia opinó que el canciller no estaba en la línea del programa del Frente Amplio, contaron a El País participantes de la reunión. Desde el astorismo salieron al cruce de esto y destacaron la lealtad del canciller. Uno de los que se encargó de la defensa de Nin fue Jorge "Chileno" Rodríguez de la Alianza Progresista.

No fue el único cruce. El exsenador y delegado de Casa Grande Alberto Couriel cuestionó las declaraciones de Astori que, en diálogo con Subrayado, afirmó que la resolución del Plenario es "muy preocupante". "El FA va a tener que revisar esta posición porque sobre esta base es muy difícil avanzar", había asegurado. Estos comentarios generaron el rechazo de Couriel, quien dejó en claro que no estaba "para nada de acuerdo". Consultado por El País, el exsenador prefirió no hacer comentarios al respecto.

Astori fue defendido por parte del vicepresidente de la coalición y diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) y por el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.

Durante el intercambio también fueron cuestionados los liderados por la senadora Constanza Moreira (Casa Grande), por celebrar con aplausos y gritos cuando se dio por ganadora la moción para convocar a otro Plenario para que fije posición sobre el TLC con Chile.

El presidente de la coalición Javier Miranda pidió no seguir haciendo declaraciones a la prensa y "bajar la pelota al piso". También dejó en claro que se deben respetar las decisiones orgánicas, contaron los informantes. Tras el Secretariado del Frente, los sectores se fueron con la idea de que hay que "bajar los decibeles" y "no gritarse los goles en la cara" para cuidar la unidad interna del Frente Amplio.

"Preocupante".

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo (PCU) respondió ayer al canciller acerca de la afirmación referida a que "se secuestra" la democracia "por minorías".

"El concepto de democracia del canciller me preocupa. Me preocupa mucho y solo porque se hace referencia a la democracia es lo único que voy a declarar. El valor que le da a la democracia me preocupa, la democracia no tiene mayorías y minorías, sino que es aceptar las resoluciones, para un lado y para otro" señaló Castillo a El País. Y agregó que no discutirá las declaraciones del canciller por la prensa.

"El canciller Nin Novoa le sigue errando (...) Ni somos secuestradores de nada, ni minoría (...) La resolución del plenario nunca podría ser de una minoría", aclaró ayer el diputado comunista Gerardo Núñez en su muro de Facebook.

"Cuando se recurre al ataque es porque no hay argumentos serios. Todavía sigo esperando que nos cuente (el canciller) cuáles son los beneficios del TLC con Chile", concluyó el diputado del PCU.

Vázquez, la bancada y el Plenario

Tabaré Vázquez en Florida. Foto: Darwin Borrelli.

"Estoy absolutamente convencido de que es beneficioso para el país", dijo el presidente Tabaré Vázquez sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile. Las declaraciones fueron realizadas ayer en conferencia de prensa en el Consejo de Ministros realizado en La Macana, Florida.

Vázquez opinó que "el tema está en el Legislativo" y "será la bancada que resuelva". Según dijo, "lo va a definir el Parlamento al final". Y agregó: "cada cual asumirá la responsabilidad política".