"Algún tironcito de orejas puede haber", dijo Bustillo sobre dichos de embajadora palestina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El canciller Francisco Bustillo compareció este miércoles a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, y a la salida lamentó las declaraciones que hizo la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed, sobre el voto negativo de Uruguay para la apertura de una investigación contra Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"No nos parecieron felices para nada. Estamos esperando que regrese del exterior para convocarla y poder conversar, hacerle saber lo poco feliz que estuvo", afirmó Bustillo en rueda de prensa a la salida del encuentro.

"Algún tironcito de orejas puede haber, en la medida que hay expresiones que no se corresponden con lo que se espera de un funcionario diplomático", señaló el canciller, quien luego advirtió que "no habrá ningún quiebre", pero estima que será una "buena conversación" con Rasheed.

"Nos parecieron poco felices (los dichos) de que 'Uruguay estaba en otro lado de la historia', o algo por estilo", destacó el canciller.

De acuerdo a la versión taquigráfica de su presencia el 28 de mayo, Rasheed expresó: "Necesitamos que Uruguay continúe del lado correcto de la historia y también que nos ayude a alcanzar una solución justa y duradera entra Israel y Palestina".



Además, reconoció la postura de Uruguay en 2016: "Uruguay estaba del lado correcto de la historia cuando votó a favor de la Resolución Nº 2334 del Consejo de Seguridad en 2016, que condenó los asentamientos, con el fin de salvar la solución de dos Estados".

"(Sus dichos) no se compadecen con lo que se espera de una representante diplomática. Ella es una extraordinaria profesional y me parece que no se corresponde con esa trayectoria que le cabe a ella, ni el respeto que merece Uruguay en el mundo", añadió Bustillo este miércoles.

"La voz de Uruguay es escuchada y respetada en el concierto internacional", apuntó.

Respecto al voto negativo de Uruguay, el canciller aseguró que "fundamentalmente por un tema que hace a la oportunidad y a algunos aspectos técnicos". Indicó que se pedía crear una comisión de la ONU "en momentos en que estaba en plena ebullición un conflicto" entre Israel y Palestina.

"Entendimos que estaban actuando distintos actores y procurando lograr la paz, que en definitiva es lo que apunta toda la comunidad internacional, y creíamos que generar un episodio nuevo, en este caso una comisión, no iba en favor de lo que se busca que era lograr la paz en esa región", expresó Bustillo.

Además, el secretario de Estado aseguró que hay "muchos órganos de las propias Naciones Unidas que están involucrados en la temática, actuando e investigando" la escalada de mayo.

De todas formas, Bustillo expresó que en la Comisión de Asuntos Internacionales "ratificó" la posición "histórica" de Uruguay, de "reconocer dos estados que son amigos".