Tierno Abreu: “El Estado tendrá el mismo problema que Petrobras: va a perder dinero”

El ingeniero Andrés Tierno Abreu es una voz calificada: experto en la industria petrolera, integra el Observatorio de Energía de la Universidad Católica. Fue gerente general de Ancap desde 1975 a 1990 y presidió el ente en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995).

-¿Por qué llegamos a esta situación, después de marchas y contramarchas en años?

-A lo largo de la historia las razones son muy variadas. Pero lo cierto es que en este momento el gas por cañería ha ido perdiendo mercado fundamentalmente por el tema precio. El gas que compra Uruguay desde Argentina es muy caro. Es el gas con suministro no interrumpible. Petrobras no ha logrado poder tener una ecuación positiva sobre todo después que hizo una inversión importante en una red de distribución. Cambió la vieja red de hierro fundido por una red de plástico. No ha podido hacer frente a esa inversión porque los usuarios están consumiendo muy poco y cada vez son menos los que tienen. Históricamente eran unos 40.000 y no sale de ese número. No pueden competir con el gas engarrafado.

-¿Hoy siguen siendo unos 40.000 los conectados al gas?

-Sí, pero mire que nunca han sido muchos más.

-El tema es qué pasará con esas miles de familias...

-Claro pero el tema es el siguiente. El gas natural, que es el que se distribuye por cañería, es la alternativa intermedia a nivel mundial para el suministro de energía que hay ahora con la que va a haber en el futuro. Es la forma más rápida de descarbonizar la oferta de energía fósil. El punto es el precio. Mirando al futuro, si Argentina logra desarrollar el yacimiento de Vaca Muerta (la zona de Neuquén que tiene el gas natural no convencional) los precios en la región van a cambiar. En vez de ser importador del gas natural licuado, todo el cono sur será superavitario y exportador de gas. Los precios bajarán como en el mundo. Y en Uruguay empezará a ser competitivo el gas por cañería, lo que no pasa hoy.

-¿Qué falta para que eso se produzca?

-Algunos años. La gran incógnita es el tema económico-político en Argentina. Si ellos resuelven sus problemas, la inversión a desarrollar va a aparecer y será masiva. En ese caso, no tiene sentido que Uruguay no esté conectado a la red de gas natural.

-Hoy está claro que el Estado asumirá una empresa que no es redituable.

-El Estado tendrá exactamente el mismo problema que Petrobras: deberá seguir perdiendo dinero con la empresa. Es inevitable. Tampoco creo que sea fácil conseguir otra empresa que no sea del Estado que venga a invertir hoy en la red. Lo veo difícil. Petrobras ya lo intentó y no pudo.

-Con este panorama, usted dice que al menos es poco probable que eso suceda…

-Es poco probable que en el futuro inmediato el Estado logre vender a un privado.

-¿Meses o años?

-Yo diría que algunos años. Meses no creo.

-Porque, si asume una empresa privada, será consciente de que perderá dinero durante un tiempo.

-Debe asumir que perderá dinero hasta que se normalice el mercado argentino, que es el que puede competir bien en Uruguay. Si quedamos conectados a la red argentina, esa red tendrá un gas a un precio diferente. Una vez que eso suceda, hay que desarrollar el mercado para tener un volumen de venta que compense y permita pagar. Porque hay una deuda que generó la inversión en la nueva red de Montevideo.