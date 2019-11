Termina la veda electoral y se inicia el bombardeo publicitario en la televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Unos minutos después que termine la Teletón, a eso de las 22 horas de este sábado, se iniciará en televisión abierta la campaña publicitaria rumbo al balotaje. Los comandos del candidato frenteamplista Daniel Martínez y del nacionalista Luis Lacalle Pou ya tienen prontos los primeros spots a emitir, según supo El País.

La ley referida a la publicidad electoral dice que la campaña en radios y en televisión se inicia 15 días antes de la segunda vuelta. En internet, en tanto, no hay limitaciones y, por ejemplo, Lacalle ya viene subiendo spots a sus redes que hacen foco en las giras de la campaña.

El nuevo concepto de la campaña de Lacalle es “está bueno cambiar” y se modifica el “#EsAhora” a “#AhoraSi”.

Quiero estar del lado del Uruguay que pide comprensión, apoyo y respeto #EstáBuenoCambiar #AhoraSí pic.twitter.com/ALoUxPIx2x — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 9, 2019

El primer spot, que desde hoy circula en redes y desde esta noche en televisión, es introspectivo y Lacalle “le habla al país”, dijo el encargado de la campaña publicitaria Roberto Lafluf. La pieza es “reflexiva” y es “un recorrido de la incidencia del rol del presidente en todos los ámbitos de la sociedad”.

Mensaje de Lacalle Pou.

“Un día como hoy, decidí contarte mi sueño porque quiero estar cerca de ti. En realidad quiero que todos estemos cerca. Quiero estar al lado del trabajador que sale de madrugada, del esfuerzo y el cariño que pone una maestra, del policía que arriesga la vida cada día por los uruguayos. Del niño que está en la calle y necesita una mano”, dice Lacalle, mientras se ven imágenes alusivas. Después habla de los jóvenes, de los productores rurales y de los jubilados.



Luego se ve el rostro del candidato, quien dice: “Pero más que nada, quiero estar al lado tuyo porque llega una edad que dejás de pensar en lo que hubiese sido y pensás en qué hacemos y a dónde vamos. En eso estoy, me preparé y nos preparamos, no dejamos nada ni nadie afuera”.



Luego se ve un sol que sale detrás de un bosque y Lacalle pregunta: “¿Sabés qué me gustaría? Mirarte en unos años a los ojos y sonreír y saber que todos hicimos bien las cosas. Con este mensaje decidí decirte lo que siento por vos, mi grande y querido Uruguay”.



Lafluf indicó que, en una campaña muy corta y donde solo hay publicidades de dos candidatos, la tasa de repetición y saturación es rápida.



En tanto, desde el comando frenteamplista no respondieron la consulta de El País sobre la campaña publicitaria que se inicia. En la vía pública y en internet se ve a Martínez con el pabellón nacional y la frase “¡Viva Uruguay! Martínez presidente”.