"Se tergiversó", dijo Gabriela Fulco sobre su propuesta de servicio militar obligatorio

"Se tergiversó". Así explicó la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Gabriela Fulco, sus dichos sobre el servicio militar obligatorio para los jóvenes de 18 años, durante una entrevista con el programa radial Informativo Carve.

“La información está recortada. No ha habido ninguna presentación de propuesta en ningún lado, que es lo que corresponde. Si uno tiene una idea presenta una propuesta por escrito, donde ser evaluada. Yo no tengo esa propuesta y expresé en la nota que era un tema inviable para nuestro país por razones presupuestales”, afirmó Fulco.



La presidenta del Inisa aseguró que en el video publicado no salió la parte donde ella asegura que un servicio militar obligatorio sería "inviable" y que "Uruguay tiene otras prioridades".



“No hay una propuesta y no propondría el servicio militar obligatorio para nuestro país porque creo que no es posible y no hay una cultura como la tienen otros países”, reiteró.



Consultada sobre si después de sus dichos considera renunciar a su cargo, algo propuesto por la exprecandidata frenteamplista Carolina Cosse, Fulco respondió: "¿Por qué motivo? El objetivo es el bienestar de los jóvenes y sacar a la institución adelante".