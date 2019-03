Tensión con la oposición por puerto para pesqueros chinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Problemas de constitucionalidad, de afectación de soberanía y hasta de relaciones laborales podría causar la iniciativa del gobierno para instalar un puerto pesquero que pretende explotar un consorcio privado de origen chino, según la oposición.

Legisladores opositores se disponen a llamar a sala a los ministros Víctor Rossi, de Transporte y Obras Públicas, y Enzo Benech, de Ganadería, Agricultura y Pesca, para “transparentar” esta política oficial.

Los diputados nacionalistas Juan José Olaizola y Alejo Umpiérrez plantearán en la bancada partidaria la convocatoria a ambos jerarcas lo antes posible, dijeron ambos a El País.

El proyecto, que supone una inversión de más de US$ 200 millones, plantea una zona franca, un astillero de fabricación y reparación de barcos, un sitio de abastecimiento para las embarcaciones y sus tripulaciones, una planta para el depósito, congelado y futuro procesamiento de los productos de alta mar, y una planta de producción de harina de pescado, informó la empresa Shandong Baoma Fishery Group a El País.

Además, esa base logística para buques pesqueros de bandera china incluiría un muelle de 800 metros de largo y 60 metros de ancho, y un amarradero para buques de hasta 50.000 toneladas. Incluso, ya se adquirieron los lotes en la zona entre Punta Yeguas y Playa de los Cilindros en Santa Catalina.

“Estamos preocupados por la solicitud de la Administración Nacional de Puertos (ANP) del área portuaria. En 2016 por primera vez se habló en la prensa de la posibilidad de concretar este puerto pesquero. En ese entonces pedimos informes a la ANP sobre esto, pero nunca se nos contestó”, dijo el legislador Olaizola.

Incluso, el diputado Umpiérrez habló en junio de 2017 con el exministro de Ganadería Tabaré Aguerre, quien entonces le aseguró que no había nada concreto sobre la autorización de construcción del puerto.

Olaizola recordó que la ANP decidió invertir más de US$ 100 millones en un puerto pesquero en la bahía de Montevideo, en la zona de Capurro.

“Queremos saber si el puerto pesquero para los chinos va a competir con la ampliación de Capurro”, insistió el legislador.

En estos días, el representante del Partido Nacional en el directorio de la ANP Juan Curbelo preguntó si tenía sentido habilitar un puerto pesquero privado cuando el organismo piensa destinar millones de dólares a su puerto pesquero ubicado a unos cinco kilómetros de distancia de la zona donde se instalarán los chinos.

La constitución

Además está, para los nacionalistas, el impedimento constitucional que establece el numeral 9 del artículo 85 de la Constitución. Señala que una de las competencias de la Asamblea General es habilitar puertos, lo que deberá aprobar por 2/3 del total de componentes. Para alcanzar estas mayorías el Frente Amplio no tiene los votos, por lo cual necesita de un acuerdo político con la oposición. Hasta ahora no ha habido ningún contacto en el Parlamento.

“El Parlamento no tiene información sobre esta obra y se está obviando por vía oblicua el artículo 85 de la Constitución”, dijo Olaizola. Recordó que la ANP lanzó en 2018 un plan maestro donde no figura este puerto, por lo cual para el legislador hay “falta de planificación en materia portuaria”.

El gobierno ha argumentado que este puerto constituye una extensión del área portuaria y por eso no tiene que haber autorización parlamentaria, pero para los nacionalistas eso no es así. “Es un puerto nuevo, un puerto privado. Va a haber servicios, un astillero, zonas de frío con régimen de zona franca. El Parlamento no tiene ninguna información”, resumió.

Umpiérrez adelantó a El País que los ministros Rossi y Benech serán llamados a sala en régimen de comisión general “para terminar con el secretismo”.

“Esto puede causar problemas de relacionamiento institucional con países vecinos. Argentina ha detenido más de 70 barcos asiáticos por pesca ilegal en su zona económica. Por eso digo que puede generar problemas con ese país”, analizó Umpiérrez. “China es el líder de la pesca ilegal en el mundo. Depredó el Mar de China y ha salido al mundo con una flota de 3.000 barcos. Solamente en esta zona tiene 500 barcos operando”, añadió.

Ambientalistas y vecinos salen a cuestionar el proyecto del gobierno

Los ambientalistas, vecinos, y pescadores locales que ya se oponen a la iniciativa, no piensan hacerle el partido fácil al gobierno ni al consorcio chino. El biólogo marino integrante de la ONG, “Oceanosanos”, Rodrigo García, dijo a El País que “todo esto se negoció a puertas cerra-das en Uruguay XXI”. El ambientalista cuestionó la iniciativa porque entiende que “aumentará la sobrepesca que ya tienen los mares” y denunció que “la pesca china deja mucho que desear”. Los ambientalistas no se cansan en explicar que hay diversos estudios y encuestas que señalan que China “es el país con más pesca ilegal del planeta”. Por su parte, el especialista en conservación marina y coordinador del proyecto “Oceanosanos”, Milko Schvartzman, señaló recientemente que se oponen a la iniciativa porque “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada está destruyendo el medioambiente marino del Atlántico Sur”.