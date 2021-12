Tensión en desalojo de piquete sindical en el Puerto de Montevideo con la LUC como trasfondo político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Camiones trancando el paso del Puerto. Piquete de dirigentes sindicales. Policías de la Republicana intentando desactivar la medida gremial de protesta. Dirigentes del Pit-Cnt suspendiendo su reunión para intentar mediar en el conflicto. Llamadas entre el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para buscar una solución. Nuevas advertencias de que se habilitará el paso. Dirigentes que se sientan en el piso. Forcejeos. Y el jefe del operativo con la orden de desalojar. Más forcejeos. Algunos sindicalistas son esposados y otros, sacados por la fuerza.

No hubo golpes de palos o tiros. Pero el nivel de tensión registrado ayer en la rambla portuaria fue inédito en lo que va del mandato. En medio de este episodio de escaramuza entre dirigentes sindicales y efectivos policiales, comenzaron los cruces por redes sociales entre políticos del oficialismo y la oposición. Y como trasfondo, la LUC.



Es que a 95 días del referéndum en el que la ciudadanía deberá decidir si deroga o no los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el debate político-sindical vuelve a tener sobre el tapete el “uso de la fuerza policial” para desalojar piquetes. Uno de los artículos que buscan derogar el Frente Amplio y el Pit-Cnt es el que habilita a la Policía a no permitir los piquetes y desactivarlos por la fuerza en el caso de que haya resistencia.



“Por favor, entendamos que todos tenemos derechos y deberes, y los tenemos que cumplir. Vengo a dar la cara porque estamos haciendo las cosas bien, y lo queremos hacer siempre en base a la conversación y buen diálogo”, dijo Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.



Consultado por El País, González remarcó que la Policía actuó en base a la ley y procedió al desalojo luego de una orden de Fiscalía.



“Ellos van a tener derecho a protestar en el lugar, donde pueden protestar sin cortar la circulación o el ingreso y egreso de los lugares de trabajo, como a veces está sucediendo, y saben que no lo pueden hacer”, respondió sobre las manifestaciones.

En el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) prevén tomar nuevas medidas y una de las que analizan es un corte en la salida de camiones de la planta de La Tablada de Ancap, dijo a El País el dirigente Ricardo Aloy.



La Mesa Representativa del Pit-Cnt estaba ayer reunida cuando los dirigentes interrumpieron la reunión al ser notificados de que la Policía iba a desalojar el piquete. Abdala dijo que fue hasta allí para “descomprimir”. “Le pedí a Heber que detuviera el operativo, que diera tiempo para poder ir a conversar, y él respetó eso”, afirmó al ser consultado por El País.



Pero más allá de los teléfonos abiertos, en el Pit-Cnt señalan su desacuerdo con el fondo normativo del asunto. El líder del sindicato de la construcción (Sunca), Daniel Diverio, dijo a El País que a su criterio “la interpretación de la ley debe tener cierta flexibilidad” para dar un margen de negociación. “Independientemente de lo que dice la ley, creo que hay que ser más sensato, porque la LUC no puede estar por encima del derecho de los trabajadores de reclamar por su salario”, dijo. “Muchas veces cuando llega ese pedido de la Justicia se hace un proceso de discusión con los compañeros, nos ponemos de acuerdo y acatamos. Esta vez los compañeros no tuvieron esa posibilidad”, agregó.



Desde el gobierno se tiene la tranquilidad de haber actuado amparados bajo la ley, y con el fin de garantizar los derechos de ambas partes. “Estamos aplicando la ley que la gente votó. Lo dijimos en campaña. Se votó, entró en vigencia y ahora se aplica. No se puede impedir la circulación. El Estado tiene que garantizar derechos y así actuamos”, dijo a El País el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Marcelo Abdala. Foto: Francisco Flores.

Para Delgado, hay un escenario donde los sindicatos están arrancando sus conflictos “por el final”, en el sentido de que toman las medidas de lucha extremas antes de salir a buscar el diálogo.



“Todo está enmarcado en el debate de la LUC: la ley que pidió la gente, que votó la gente y que nosotros estamos aplicando”, dijo el jerarca de gobierno.



El presidente Luis Lacalle Pou defendió el accionar policial ayer a la noche en una entrevista con Telenoche (Canal 4). Sobre el desalojo de la Policía a los trabajadores, el mandatario dijo que “como todo, tiene riesgos, pero todo está reglado”. “No entró ningún policía con un palo a sacar gente. Pero yo lo vi en otros gobiernos, en el gobierno pasado”, recordó. “No vamos a actuar así. La Policía en uso de la fuerza legítima retiró a las personas”, agregó.

¿Qué dice la LUC sobre los piquetes?



El articulo “Declárense ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”, dice el articulo 468 de la LUC.



Instructivo blanco. El texto que preparó el Partido Nacional para defender ese artículo dice que la norma “busca restablecer el justo y legítimo equilibrio garantizando la coexistencia entre dos libertades o derechos: libertad de circulación y la libertad de manifestarse.