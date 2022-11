Tensión en comisión entre diputado de Cabildo Abierto y una delegación del MEF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisión de Hacienda de Diputados recibió el pasado 9 de noviembre a una delegación del Ministerio de Economía para abordar dos temas de coyuntura, pero la atención se la llevó un intercambio entre un diputado y algunos de los jerarcas del Ejecutivo, según reconstruyó El País y se aprecia en la versión taquigráfica de la sesión.

La situación comenzó cuando el representante Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) le preguntó a boca de jarro al director general de Casinos, Gustavo Anselmi -que fue convocado para explicar la mudanza de la sala de Pando al shopping Nuevo Centro- si “tenía vínculos contractuales con Hípica Rioplantense”, el privado con el que el Estado tiene varias concesiones.



El primero en responderle fue el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, quien le dijo que esa preguntaba no estaba “asociada” al tema de la convocatoria, a lo que Perrone retrucó que “claramente algo tenía que ver” y que era bueno aclarar el asunto “y no andar revisando currículums”, que además no implican “certificación de nada”.



Anselmi respondió un rato más tarde que “la mayor parte” de su vida la dedicó a trabajar “en empresas de juego de azar”, y que estuvo en Hípica Rioplantese entre 2016 y 2017. “Pero la pregunta es capciosa”, reclamó.



La otra situación que no pasó desapercibida entre los legisladores y autoridades del MEF en realidad también, además de cierta tensión, para algunos tuvo un componente de humor.



Ocurrió cuando el tema a tratarse pasó a ser el proyecto de ley del gobierno -que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores- por el cual busca autorizarse los juegos de apuestas online para los casinos radicados en Uruguay.



Cabildo Abierto tiene varios reparos a la iniciativa. Uno de ellos es que este proyecto, una vez ley, puede profundizar el problema de la ludopatía que afecta a miles de uruguayos.



En determinado momento tomó la palabra la psicóloga Miriam García, asesora de la Dirección de Casinos, y encargada del programa Juego Responsable.



Fue luego de exponer algunos detalles al respecto que Perrone pidió la palabra para preguntar si el programa estaba “funcionando”, pues había llamado a la línea 0800 86 31 reiteradas veces, sin que nadie lo atendiera.



García no contestó directamente la pregunta pero, según supo El País, al terminar la sesión comentó con asombro a un legislador que no había atendido el teléfono de la línea gratuita por encontrarse en sala con los diputados.