Tensión por caso Gilberto Vázquez: Gandini le dijo "atrevido" y Bayardi respondió que se lo diga "afuera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las confesiones en un Tribunal de Honor de una serie de delitos durante la dictadura por parte del coronel retirado Gilberto Vázquez en 2006 siguen causando revuelo. La comisión de Derechos Humanos del Senado recibió ayer al coronel Edgardo Martínez, que era el director de personal militar en el Ministerio de Defensa ese año, y al senador frenteamplista José Bayardi, por entonces subsecretario de Defensa. “¡Usted es un atrevido!”, le dijo el senador blanco Jorge Gandini a este último, en medio de la sesión. “Atrevido me lo dice afuera si quiere”, respondió Bayardi.

Blancos y frenteamplistas tienen dos versiones de los hechos. Mientras que Gandini insiste que tanto Tabaré Vázquez como la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, estaban al tanto de las declaraciones del coronel retirado, Bayardi lo niega.

El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, aseguró durante la sesión en que se votó el desafuero de Guido Manini Ríos que el coronel Martínez entregó en la mano a Bayardi el interrogatorio con las confesiones criminales. “Cuando el expediente llegó (...), empiezo a mirar todo lo que había allí y, en ese momento, observo que hay declaraciones que me sorprenden debido a las cosas que menciona”, dijo Martínez ayer en la comisión de Derechos Humanos.



“Recibí llamadas de varias personas interesadas en saber si había llegado ese expediente. En ese entonces, el subsecretario Bayardi me pregunta si estaba el expediente y le contesto que sí, que estaba en el despacho y que lo estábamos tramitando. En ese momento, me preguntó por el interrogatorio y me dijo que quería verlo, aunque no recuerdo las palabras exactas”, agregó.

“Le expliqué que lo estábamos tramitando y que iba a demorar porque era muy grande, pero me dijo que solo quería el interrogatorio. Tomé la copia de un grupo de hojas, que era la parte fundamental, y se la llevé”, dijo Martínez.

Bayardi negó esto y respondió que se trata de “una operación” que busca “dar argumentos para que no resultara concebible el desafuero de Manini”. Bayardi se refería a que se busca justificar que el excomandante en jefe no alertó sobre las confesiones de José Nino Gavazzo (por lo que se planteó el desafuero), al igual que las autoridades del FA con las confesiones de Vázquez.



Gandini exclamó entonces: “¡No podemos permitir que se adjudiquen intenciones permanentemente aquí, cuando usted es el invitado para referirse a un tema!”. Luego llegó el intercambio sobre el atrevimiento y Gandini y la senadora Gloria Rodríguez se retiraron de la comisión en señal de protesta.