"Tendría que revisar su historia", dijo Ñúñez a Lacalle, que calificó de "dictadura" a Cuba

El diputado comunista Gerardo Núñez respondió este martes al presidente Luis Lacalle Pou, quien en la pasada jornada aseguró: "Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos". En rueda de prensa en el Parlamento, el representante sostuvo que el mandatario "primero tendría que revisar su propia historia".

"Llama la atención que el presidente, que es del Partido Nacional, que es Herrerista... El Herrerismo apoyó el golpe de Estado de (Gabriel) Terra, que apoyó el levantamiento militar en 1964 en nuestro país, derrotado por la movilización de la izquierda y sectores batllistas; el Herrerismo apoyó y fue parte de la dictadura cívico militar a partir del año 1973 en nuestro país. Que el presidente que integra esa colectividad hable de dictaduras, me parece que primero tendría que revisar su propia historia", lanzó Núñez.

El diputado también apuntó al "criminal bloqueo" de Estados Unidos y su postura "irrisoria" en este nuevo capítulo de la crisis cubana. "Lo que está sufriendo el pueblo de Cuba es un criminal bloqueo de los Estados Unidos. Es absolutamente irrisorio que quienes generan el bloqueo, condiciones para que el pueblo cubano no tenga acceso a determinados medicamentos, alimentación e insumos tecnológicos después quieran ser los que aparecen como los salvadores de esa situación", aseguró.

Consultado sobre si no hay una dictadura en Cuba, señaló: "No, de ninguna manera". Y en relación a las denuncias de violaciones a la libertad de expresión y detenciones que se llevan adelante en la isla, apuntó: "Eso no es lo que está pasando en Cuba. Estoy en contacto no solamente con compañeros que comparten una visión social y política igual a la mía, sino con otras personas que están en determinados contextos de salud, de cuidados en Cuba y la verdad que se está generando en los medios de comunicación es mucho más llamativa y dimensionada de lo que realmente está sucediendo".

Este lunes, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió un comunicado donde denunció que el gobierno de Joe Biden "alienta y financia 'estallidos sociales' con el objetivo de rendir por asfixia económica al pueblo cubano", entre otras consideraciones apoyando al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las palabras del partido que integra el Frente Amplio despertaron críticas desde el oficialismo en las últimas horas. "A los comunistas uruguayos hay que reconocerles coherencia y firmeza: hace 60 años que defienden a la dictadura cubana", lanzó el diputado colorado Ope Pasquet.