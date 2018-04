“Los temas por los cuales se interpela al ministro son los mismos por los cuales el ministro fue convocado el 6 de marzo"

El próximo miércoles se llevará adelante un nueva interpelación al Ministro Bonomi, en esta ocasión interpelado por el senador Bordaberry. Desde que surgió la propuesta se han escuchado varias voces en torno al tema.



Una de ellas fue la de la senadora frenteampliasta Daniela Payseé, la cual plantea que “los temas por los cuales se interpela al ministro Bonomi son los mismos por lo cuales fue convocado el 6 de marzo” cuando fue llamado a sala, agregando que “a mismas preguntas, seguramente, habrá mismas respuestas”. Pero, ¿son los mismos temas?

Llamado a comisión.

Desde el 7 de mayo de 2015 funciona en el ámbito de la Cámara de Senadores la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, la cual sesiona el primer y tercer martes de cada mes.



El pasado 6 de marzo concurrió a la misma el ministro Bonomi acompañado de otros funcionarios de la cartera, a instancia de un llamado del senador Pedro Bordaberry.



Según se desprende de la versión taquigráfica el legislador había solicitado en el mes de noviembre de 2017 información “sobre la posible vinculación con las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– de una persona que se habría desempeñado como funcionario de dicha cartera; también pidió conocer el parecer del ministerio en relación con la última encuesta sobre victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística” siendo estos los motivos de la convocatoria.

Cuando se le solicitó a Bordaberry que realizará una introducción sobre los temas planteados, además de los temas por los que convocó al ministro, añade preguntas sobre: homicidios, robos a locales de cobranza, el Programa de Alta Dedicación Operativa, la tasa de esclarecimiento y “el nepotismo y los barrabravas del fútbol”.



Estos temas, que no estaban previstos en la convocatoria original, generó que algunos senadores no estuviesen de acuerdo en añadirlos generándose un intercambio entre los legisladores oficialistas Ivonne Passada y Rafael Michelini y el nacionalista Javier García. El debate se saldó con Bordaberry afirmando que “Si el señor ministro quiere responder solo los dos primeros puntos está en su derecho y si quiere decir que de los otros temas no dispone de la información suficiente y desea responder en otro momento, lo citaremos nuevamente”.



Ante ello Bonomi aseguró que respondería a las preguntas presentadas en la convocatoria y que: “Después veré qué puedo decir acerca de las otras preguntas planteadas. Creo que tengo elementos para responder, más allá de que son temas que no he estudiado, no tengo los detalles y no están suficientemente preparados. De todas maneras, reitero, trataré de responder” .



Llamado a sala.

El “Llamado a Sala” es lo que comúnmente se conoce como interpelación, y se basa en el Artículo 119 de la Constitución. El 3 de Abril de este año, los legisladores opositores Bordaberry, Heber, Amorín Batlle, Larrañaga y Mieres realizaron una moción solicitando que se cite en régimen de interpelación al Ministro Bonomi “a fin de que responda sobre el aumento de homicidios y el fracaso que ello significa en la gestión que viene desarrollando, actos de nepotismo reiterados en su Ministerio y vínculos con actividades ilegales y barras bravas, presencia y contratación de un integrante de las FARC en el Instituto Nacional de Rehabilitación”. La misma fue aprobada con 14 votos en 28 senadores presentes en sala y se desarrollará el próximo miércoles 18 de abril.

Conclusión.

La senadora Paysee afirmó en radio Uruguay que los temas por lo que se interpelará al ministro son los mismos por los cuales fue a convocado a sala. Como se puede ver, la ”presencia y contratación de un integrante de las FARC en el Instituto Nacional de Rehabilitación” es el único tema que se incluía en la convocatoria del 6 de marzo.



Otros temas como el aumento de homicidios, los barras bravas y el nepotismo, que sí se incluyen en la interpelación, fueron tratados en la Comisión pero no formaban parte de la convocatoria original que presentó el senador Bordaberry en Noviembre de 2017. Por lo tanto, la afirmación de Paysee es Engañosa.