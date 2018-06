TCR observó que UTE compre energía a UPM

El contrato de venta de energía entre UPM y UTE no será fácil de cumplir para el Estado. La multinacional exige, por ejemplo, que el ente le compre toda la electricidad excedente que genere la eventual planta de celulosa que se ubicaría cerca de Paso de los Toros. Sin embargo, ésta no tiene la obligación de venderle a UTE toda esa energía.

Se estima que, en 20 años, la empresa estatal comprará energía a la compañía europea por US$ 2.000 millones. Es decir, un promedio de US$ 100 millones por año. Pero al momento de planificar su presupuesto, el ente no tendrá la certeza de cuánta energía provendrá de UPM."Hay asimetrías en ese contrato", alertó un informe del Área Jurídica de UTE al que tuvo acceso El País.

Ese documento fue uno de los insumos utilizados ayer por los ministros del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), los que analizaron dicho acuerdo millonario. Durante la sesión, el organismo de contralor resolvió por mayoría observar el acuerdo entre UTE y UPM.

El TCR cuestionó que UTE haya invocado la misma causal que el gobierno (urgencia) para no llamar a licitación cuando acordó con una empresa que construirá el sistema eléctrico que unirá las líneas de la futura planta de Paso de los Toros de UPM con la red de distribución del ente denominada Sistema Interconectado Nacional.

Un informe de UTE, que ingresó al Tribunal de Cuentas el 18 de abril de 2018, incluye análisis de las gerencias de Área Asesoría Técnica, Planificación y Jurídica. Las dos primeras reparticiones detallan especificaciones técnicas del contrato. Sin embargo, el área jurídica advierte sobre debilidades del ente en el acuerdo con UPM aunque no se pronuncia a favor o en contra del mismo. Los puntos frágiles del contrato para el Estado son:

1) Falta de simetría. Para el Área Jurídica del ente, queda al arbitrio de UPM la entrada en vigencia del contrato, lo que depende de la decisión de inversión de la multinacional. Será la misma empresa la que decida el volumen de energía a vender a UTE, ya que el compromiso es para los excedentes de electricidad. Es que en primer lugar UPM abastecerá las necesidades de energía de sus dos plantas (Fray Bentos y Paso de los Toros), así como de los usuarios de las zonas francas que fueran adjudicadas por el gobierno uruguayo.

2) Monto incierto. Siendo el objeto del contrato la compra del 100% de la energía que inyecte UPM a la red de UTE, el monto del negocio está "indeterminado", ya que la venta se asociará a la generación de energía proveniente de sus dos plantas (la instalada en Fray Bentos y la futura, en las cercanías de Paso los Toros) estableciéndose además que el plazo del contrato será de 20 años.

El plazo empezará a ser contado a partir del inicio de la operación comercial de la planta que será comunicado por la propia UPM. "Toda la energía que será generada en el período previo (al inicio del contrato) no puede estimarse obligación de UTE" en comprarla, advierte el Área Jurídica del ente.

3) Auditorías de UPM. Dado que UPM efectuará un aporte para la ampliación del sistema energético de US$ 10 millones, ésta se reserva el derecho de auditar los costos, los procedimientos de compra y el análisis de proveedores eventuales, así como requerir documentación de UTE. "Esto no fue aceptado por UTE", dice el informe. No obstante, advierte que si se decidiera aceptar esas auditorías debería al menos acotarse al aporte que hace UPM.

4) Arbitraje. Desde hace muchos años, el Área Jurídica de UTE brega por eliminar de sus contratos el arbitraje como medio de solución de controversias. Agrega que, de aceptarse el arbitraje planteado por UPM, se corre el riesgo de que UTE se relacione con Tribunales Arbitrales que sean susceptibles de emitir "laudos tendenciosos" en contra de la parte más débil que en este caso sería la compañía estatal uruguaya.

4) Consideración Especial. El contrato de compraventa de energía que UTE firmará con UPM, así como el convenio de conexión y el contrato para levantar el sistema eléctrico que unirá la planta de Paso los Toros con el sistema de distribución de energía del ente, se enmarcan en el acuerdo de inversión firmado entre Uruguay y la multinacional.

El Área Jurídica advierte que Uruguay le otorgó un "beneficio" al inversor y si el proyecto se frustra, deberá rescindirse el contrato de venta de energía.

Gallinal: "UTE subsidia energía a UPM y le permite exportarla"

"La UTE celebró un preacuerdo con UPM del que nunca tuvimos conocimiento", dijo a El País el ministro del Partido Nacional en el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), Francisco Gallinal. Agregó que el ente se compromete a futuro a comprar esa energía a 71,50 dólares el megavatio por hora en tanto la media hoy está entre los 45 y los 55 dólares.

"¿A cuánto ha de estar en su momento el megavatio por hora? Imposible emitir un pronostico", expresó Gallinal.

Recordó que UTE se compromete a comprar 2.000 millones de dólares en 20 años. "Pero al momento de planificar no va a tener certeza de cuanto energía va a disponer proveniente de UPM", dijo.

Según Gallinal, la empresa estatal asume el gasto del 50% de las cargas por el uso de la red hasta el 2025, es decir, subsidia a UPM.

"Todos los terceros que usan la red energética pagan 100%" de esas cargas.

Y cuestionó que a UPM se le permitió exportar la energía. Hubo empresas que quisieron exportar energía y no se les autorizó", sostuvo el ministro Gallinal.