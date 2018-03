Tarjetas que tumbaron a Sendic ahora impactan en la oposición

Se convirtieron en la clave para que la larga y densa investigación sobre Ancap terminara con un pedido de procesamiento por el delito de peculado para el ex-vicepresidente de la República, Raúl Sendic. El uso indebido de las tarjetas corporativas de la empresa petrolera puso contra las cuerdas al dirigente frenteamplista hasta llevarlo a su renuncia. El caso fue celebrado por dirigentes de la oposición que salieron a la opinión pública a defender su función de control sobre los jerarcas público. Ahora la tensión pasó de bando. Y los partidos Nacional y Colorado quedaron en el ojo de la tormenta tras conocerse el manejo que hicieron algunos directores del Banco República (BROU) entre el 2000 y el 2005.

El semanario "Búsqueda" informó ayer que los cuatro ex- integrantes del directorio del banco estatal realizaron 400 transacciones por un total de US$ 21.000 en compras que fueron catalogadas como "ajenas a la función específica de los directores".

A partir de 2001 el directorio estaba integrado por Daniel Cairo (Partido Colorado, presidente), Milka Barbato (Partido Colorado, vicepresidente), Gustavo Michelín (Partido Colorado, director), Pablo García Pintos (director, Partido Nacional Carlos Rodríguez Labruna (director, Partido Nacional).

Quien más gastó con las tarjetas corporativas fue García Pintos. El jerarca acumuló gastos por US$ 12.029 en 181 operaciones. A su vez en el informativo de Radio Sarandí, García Pintos admitió que muchas de esas operaciones fueron para extraer dinero con el objetivo de financiar las arcas del Partido Nacional.

El exjerarca explicó que los retiros de dinero para el Partido Nacional eran parte de "las obligaciones que tenía" con su partido. García Pintos aclaró que comenzó a utilizar ese sistema una vez que los blancos le exigieron mayores aportes.

"Era dinero que yo tenía derecho a sacarlo. Era un sistema que estaba aceptado por el resto del directorio el usar de mi derecho a la tarjeta para contribuir a las arcas del partido", explicó en la entrevista radial.

Sobre las compras en bazares y tiendas, el exjerarca argumentó que decidió utilizar las tarjetas corporativas ya que muchas de esas compras eran regalos para cumplir en eventos a los que era invitado en calidad de director del BROU.

"Yo pagaba los regalos que ninguno debe ser de sumas importantes. Me invitaban en virtud de ser director del banco y pagaba con tarjetas corporativas. Por razones del cargo te invitaba todo el mundo, al día siguiente no me invitaron más; eran empresarios que se sentían obligados a invitarte, no eran amigos", señaló.

Michelín no figura en la lista que publicó "Búsqueda" porque sus gastos fueron ínfimos.

Autocrítica.

El senador blanco Jorge Larrañaga dijo que es momento que el partido haga una autocrítica sobre los errores cometidos en el pasado, y actúe en consecuencia. "En el caso de Bascou hubo un pronunciamiento con un apercibimiento; el tema está en la resolución de la Justicia, y en los otros casos será el directorio quien deberá tomar las acciones correspondientes", opinó en Radio Carve.

El otro precandidato del partido, el senador Luis Lacalle Pou, opinó en la misma línea. "Clara y serenamente, debemos ser firmes con las conductas desviadas sean de donde sean", escribió en Twitter.

Su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, quien era el presidente del directorio blanco en momentos en que se realizaron las operaciones de los jerarcas blancos con las tarjetas corporativas del BROU, no quiso hacer declaraciones sobre el tema. Al ser consultado por Telemundo se negó a dar explicaciones. Argumentó que no tiene actividad partidaria.

El directorio blanco emitió una declaración que "rechaza enfáticamente" los dichos de García Pintos y explica que se desconoce el origen de los aportes realizados por el exjerarca. El directorio citó a la comisión de ética en carácter de urgente. El diputado Pablo Iturralde escribió que "debemos pronunciarnos YA". "Vergonzosas declaraciones ameritan una decisión inmediata", agregó.

Discusión parlamentaria.

El senador colorado Pedro Bordaberry reiteró este jueves en Laguna del Sauce la necesidad de que el Parlamento apruebe los proyectos de ley que presentó tres años atrás sobre transparencia pública y de combate a la corrupción. "No los trataron. Estos delitos que se conocieron hoy prescribieron. No tienen que prescribir si hay corrupción en la función pública", explicó el senador colorado.

Otro de los proyectos que presentó crea la figura del "arrepentido, del informante". "Es lo que hace que estos casos se conozcan. Es lo que pasó en Argentina con el caso de Leonardo Fariña que se arrepintió y habló. Es lo que pasó en Brasil con Odebrecht que se arrepintieron y hablaron. Es lo que pasó con la FIFA cuando el presidente de la asociación de Estados Unidos que se arrepintió, habló y delató", dijo Bordaberry, quien apuntó al Frente Amplio por negarse a discutirlos.

Por otro lado, el líder colorado criticó a García Pintos por el uso que hizo las tarjetas corporativas. "Está muy mal usar tarjetas corporativas para gastos personales. Es un delito, me parece a mí, y quien la usó debe responder. Cuando fui ministro de Turismo venía acá en mi auto. No usaba el auto oficial. Menos aún teníamos tarjetas corporativas. Está muy mal usarlas en beneficio propio", explicó el senador. A su vez opinó que si en algún caso un dirigente de su partido hubiera realizado ese tipo de acciones con tarjetas corporativas, debería ser expulsado del Partido Colorado. "Es una barbaridad lo de García Pintos. Es un delito. Como es un delito el caso de Sendic comprándose bienes, cosas, en una tienda de La Paloma, en Divino y no sé cuántas cosas más", enfatizó.

A raíz de este tema, el senador del Frente Amplio Marcos Otheguy, dijo a El País que es importante que el Poder Legislativo dé señales muy fuertes para evitar que la financiación de los partidos políticos sea por canales no regulados.

Daoiz Uriarte, representante de la Vertiente Artiguista en la Mesa Política del Frente Amplio, dijo a El País que planteará en el órgano que se debe hacer una revisión total del uso de las tarjetas corporativas en todo el Estado, y consideró los dichos de García Pintos como "algo sumamente grave". También planteará que el oficialismo debe acelerar la aprobación de la ley de financiación de partidos para que se aplique ya en la próxima campaña electoral de 2019 para evitar que crezca el descreimiento de la gente en el sistema político. Ese proyecto prohíbe las donaciones de empresas a los partidos y topea en US$ 30.000 las personales que pasarían a hacerse por transferencia bancaria (ya no se harían en efectivo).

Desde jardinería hasta compras en el MoMA y Divino Pablo García Pintos, ex director blanco en el Banco República, admitió en una entrevista con Radio Sarandí que parte de los retiros de dinero que realizó con las tarjetas corporativas del BROU fue con el fin de "hacer aportes" para el Partido Nacional.



El diario El Observador agregó que según los estados de cuenta de las tarjetas entre febrero de 2002 y octubre de 2004, el dirigente blanco —de especial confianza del exmandatario Luis Alberto Lacalle de Herrera— obtuvo $ 140.500 como "adelantos en efectivo" retirados mensualmente. Esta cifra equivale a unos US$ 4.900 a los valores actuales. Estos retiros en efectivo se realizaban en montos de entre $ 2.500 y $ 3.000.



García Pintos realizó varias compras con estas tarjetas en diversos rubros. Desde hotelería, librerías, restaurantes, hasta servicios de jardinería. Incluso el 31 de julio de 2002, al otro día de que se declarase el feriado bancario, gastó $ 720 en Foto Martín.



En noviembre de 2001, cuando visitó Nueva York compró obsequios en la tienda del Museo de Arte Moderno (MoMA) por US$ 18,4. Dos semanas después a su vuelta hizo una compra en Divino por $ 500. Entre sus bares favoritos está "La Casa del Whisky" en la calle Uruguay donde solía almorzar el expresidente José Mujica. Allí tiene varias compras por montos de $ 1.000.

SACUDÓN PARA LA OPOSICIÓN.

Fiscalía ya indaga el tema

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos el audio con las declaraciones a Radio Sarandí de Pablo García Pintos, ex director nacionalista del Banco República, en las que señalaba que había retirado dinero como adelanto de la tarjeta corporativa para hacer pagos al Partido Nacional. García Pintos integraba la Unión Nacionalista y Herrerista del fallecido senador Dardo Ortiz que se fusionó en la década de los años 80 con el Consejo Nacional Herrerista del expresidente Luis Lacalle. Durante la gestión de este fue secretario de la Presidencia. Fue acusado de recibir pagos de la empresa española Focoex. Luego fue director del Banco República.

A Comisión de Ética colorada

El secretario general del Partido Colorado, el diputado Adrián Peña, escribió que "he solicitado al Presidente de la Comisión de Ética del @PartidoColorado (Jaime Sapolinski) que analice los casos de los ex Directores del BROU, si bien desde hace tiempo ninguno tiene vínculos con la colectividad". Milka Barbato, quien también presidió la Corporación Nacional para el Desarrollo, integraba el entonces Foro Batllista pero ahora está retirada de la actividad política. Daniel Cairo, un empresario de Maldonado, integraba la lista 15 y pasó a ocupar la presidencia del Banco República en 2001 cuando se alejó de ella Juan Ignacio García Peluffo. Hoy Cairo integra el Partido de la Gente, de Edgardo Novick.

Director gastó US$ 6.259

El exdirector del Banco República, Carlos Rodríguez Labruna, fue diputado del Movimiento Nacional de Rocha del que se alejó porque en 1986 acompañó la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Luego, durante el gobierno blanco fue subsecretario de Educación. Más adelante integró el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Rodríguez Labruna dijo al programa "Así nos va" de Radio Carve que realizó algunos regalos de casamiento con la tarjeta y que todos los pagos quedaron debidamente documentados. El semanario "Búsqueda" publicó que Rodríguez Labruna realizó al menos 134 compras por US$ 6.259.