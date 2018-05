Cuatro preguntas y cuatro respuestas de De León sobre su uso de las tarjetas corporativas

El fiscal Luis Pacheco decidió archivar la denuncia del Partido Independiente contra el expresidente de ALUR, Leonardo De León sobre el uso de tarjetas corporativas.

Leonardo de León declaró ante la Justicia el 7 de marzo de este año.

VISA y MASTERCARD Pregunta Fiscalía: ¿Si en su calidad de DIRECTOR de ALUR contaba con tarjetas

corporativas?

De León: Hice uso de tarjetas corporativas, tuve primero una MASTERCARD de

SANTANDER y luego una VISA de BBVA y en la empresa ALUR no había procedimiento respecto al uso de la misma. Nosotros entregamos un escrito la semana pasada donde damos respuesta a todos los planteos hechos por el equipo disciplinario y

obviamente ratifico lo dicho en ese escrito.

Viáticos, nafta, almuerzos, alojamiento y demás Pregunta Fiscalía: Aun en existencia de reglamentación ¿En qué casos usaba la

misma?

De León: A nivel del país, yo no tenía viáticos y en el período que estuve en ALUR se

concretaron cuatro plantas industriales, una en Bella Unión, otra en Paysandú y otra

en Paso de la Arena y otra en Capurro. Los mayores viajes que hacíamos eran a Bella Unión y Paysandú, no teníamos viáticos y con la tarjeta corporativa, a nivel país la

usábamos para gastos de combustibles y por mes de hacia cerca de 6000 kilómetros y

también se usaba para alojamiento y comida. Por otro lado, como funcionarios

privados de ALUR desde noviembre del 2005 tuvimos siempre un salario, pero ni

partida especial, ni partidas de productividad que tenían los gerentes, ni gastos de

representación, como tienen los privados o tienen otras empresas del Estado.

Entonces, también la tarjeta se usaba en almuerzos, cenas con empresarios, reuniones

con técnicos o reuniones de comité gerencia en Paysandú y se pagaba con la misma en Paysandú o a veces cruzábamos a Colon, ya que no teníamos gastos de representación, por eso usábamos ese sistema. (....)

En el exterior, teníamos los viáticos tomando la tabla del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se definen los gastos según los países o ciudades y la tarjeta se usaba para pagar algún almuerzo o cena, porque como dije, no teníamos gastos de representación,.

Un hotel y un acto de Propuesta 2030 Fiscalía: Dentro de los gastos denunciados figura el alojamiento en el hotel

Maria Cristina 29/10/2013 que coincide con un evento de la fundación PROPUESTA

2030 ¿concurrió a ese evento?



De León: En ese hotel de Durazno no me quedé sólo una vez, fueron muchos hoteles

del país donde me alojé por mi actividad, en esa actividad que señala, me alojé en ese

hotel y esa fundación era una fundación plural, participaba JAVIER DE HAEDO entre

otros e iban actores de todos los partidos políticos y fue una coincidencia, porque mis actividades laborales son en todo el país. Nosotros teníamos oficina en Capurro, en Bella Unión y en Paysandú y eso fue una coincidencia, porque estaba en tareas

vinculadas a ALUR, tendría alguna actividad en el interior y me habré alojado en ese

hotel cuando volvía en Montevideo y participé de la misma.



Buenos Aires, la fórmula Vázquez-Sendic y el Alvear Fiscalía: Respecto a la estadía en el hotel ALVEAR de Buenos Aires el

06/8/2014, denunciándose que coincide con un acto de lanzamiento de la fórmula

VÁZQUEZ­-SENDIC y que la comitiva uruguaya ¿Se hospedó en ese hotel?



De León: El día 05 de agosto viajamos a Buenos Aires y nos reunimos con el Director

de PDVSA en Buenos Aires, porque el día 05 por la mañana tuvimos directorio de

ALUR y como se había importado urea de PEQUIVEN de Venezuela meses antes,

tuvimos que viajar a Buenos Aires ese día en la tarde por diferencia en los precios.

También teníamos planificada una actividad el día 07 en Rosario, Argentina junto con

técnicos de ALUR, porque estábamos asesorando en actividades azucareras en Santa

Fé. Lo del día 06 es falso, porque dicen que me alojé en el hotel ALVEAR, eso es

mentira y por otra parte se insiste en que pagamos nuestra participación de ese evento

con la tarjeta corporativa y si bien el día 06 participamos en la actividad, no nos

hospedamos en ese hotel, sino que simplemente tuvimos otra reunión en ese hotel con

el embajador uruguayo en Argentina y empresarios energéticos, pero repito, no nos

hospedamos en ese hotel y no pagamos nada vinculando al evento con la tarjeta. El

gasto que aparece en el hotel ALVEAR es de cafetería, no estuve alojado en ese hotel,

estuve en el hotel CARSSON, según surge de los anexos que oportunamente entregué.

Lea la declaración completa de Leonardo De León y los otros citados por la Megacausa ANCAP aquí