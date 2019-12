Taquígrafos de Diputados piden se llame a concurso de ingreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace más de 15 años que la Cámara de Representantes no realiza llamados para integrar nuevos profesionales a su cuerpo de taquígrafos. Según el organigrama deberían ser 60, pero hoy son 44 y en los próximos meses disminuirán a 41.

El no llamado a concurso para ocupar cargos vacantes preocupa y así lo manifestaron representantes de la Asociación de Taquígrafos del Uruguay, el Sindicato del Poder Legislativo (Sipole, PIT-CNT) e integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes (Afucar) ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

Según consta en la versión taquigráfica de la reunión, Helena Lanza, supervisora general del Cuerpo Técnico de Taquigrafía, puntualizó que el plantel actual es de 44 funcionarios y que en los próximos meses se jubilarán tres personas. “El trabajo se incrementó. Nosotros tomamos el plenario, las comisiones de la Cámara, la Asamblea General, la Comisión Administrativa y también los eventos, a pedido de la Secretaría, de los diputados o de la Presidencia”, detalló Lanza, al tiempo que remarcó que siempre se ha cumplido con la entrega del trabajo.



“Trabajamos muy responsablemente y no queremos bajar la calidad de nuestro trabajo. Estamos empeñados en encontrar la forma de lograr ese objetivo”, sentenció quien comparó la situación del cuerpo de taquígrafos de Diputados con la del Senado, que en 2018 realizó dos concursos y habilitó el ingreso de siete personas.



Aunque las bases para el llamado fueron elaboradas durante siete meses, en forma detallada, por una comisión integrada por cinco personas (Nivia Arias; directora de Auditoría, Gladys Villalba, directora de Asesoría Técnica; una supervisora de taquígrafos y dos supervisoras generales), el concurso aún no se convocó.



La decisión está en manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Bottino, quien aún no la firmó. Ante esta situación, la comitiva le solicitó una audiencia, pero hasta ahora no fue recibida y tampoco se le contestó si el llamado se realizará o no.



“Hemos pedido que se realice el concurso desde hace mucho tiempo -15 años- a los diferentes presidentes de la Cámara. El expresidente (Jorge) Gandini firmó una resolución en diciembre de 2019 para que se llamara a concurso. A principios de 2019, la señora Bottino firmó las bases estipuladas para la realización del concurso”, puntualizó Lanza.



Por su parte, Alba Molnar, integrante del cuerpo de taquígrafos, remarcó que la oficina de taquigrafía también elabora el Diario de Sesiones, que antes se hacía fuera del Palacio y desde hace 15 años se hace puertas adentro, lo que ahorra una importante suma a la Cámara de Representantes, pero obliga a destinar personal para esa tarea. “Necesitamos formar taquígrafos de lo contrario, de aquí a 10 años no habrá Cuerpo de Taquígrafos, porque nos vamos a jubilar todos”, subrayó.



A su turno, el diputado Oscar Groba consultó qué tiempo se necesita para llamar a concurso y solucionar la situación.



“El tema más complicado es contar con las bases y proceder a la formación del tribunal de concurso, y eso ya está pronto”, aseveró Lanza. Lo único que falta es que se firme el llamado para fijar la fecha del concurso. A su turno, Alba Molnar enfatizó que se cuenta con todas las garantías y se ha realizado todo el proceso. “Se necesita que la señora presidenta Cecilia Bottino diga: Tal día se realiza el concurso".

Se reconoce la buena actuación de taquígrafos



“En primer lugar, quiero decir que no hay nadie en el Poder Legislativo que no reconozca la calidad del trabajo del Cuerpo de Taquígrafos”, expresó Luis Puig, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo.



“Tuve oportunidad de conversarlo con integrantes de la Secretaría de la Cámara y han expresado con absoluta claridad que el trabajo que se realiza es de extrema calidad y refleja las discusiones y los debates en el Parlamento, en las Comisiones, en la Cámara, en la Asamblea General”, afirmó.



Tras la aclaración aseguró que la versión taquigráfica de la reunión haría llegar a la Presidencia y a la Secretaría de la Cámara; para plantear la situación a la Presidencia de la Cámara. “Esperamos darles una devolución, más allá de los tiempos. Vamos a intentar ese diálogo, a fin de poder avanzar”, concluyó.