Tapabocas obligatorio y distancia mínima de 2 metros: protocolo para espectáculos al aire libre

El gobierno hizo público este viernes el protocolo para el reinicio de espectáculos y actividades al aire libre en el marco de la pandemia del coronavirus. Entre sus consideraciones generales, se establece que los espectadores deben estar distribuidos de tal forma que se mantenga una distancia física de por lo menos dos metros.

Además será obligatorio el uso de tapabocas al ingresar, durante y al salir del evento. Otro punto del protocolo es que se deberá capacitar a todo el personal administrativo y de atención al público en “el conocimiento estricto del protocolo”. También se exige una limpieza más frecuente de aquellas zonas en donde accedan público, personal y artistas, según el comunicado del Ministerio de Educación y Cultura.

Además se pide recomendar a aquellas personas que pertenecen a la población de riesgo a no asistir a las instalaciones para prevenir posibles contagios de coronavirus.



Otra medida refiere al ingreso a los espectáculos. En este punto, deberá realizarse desde más de un acceso y por etapas, para no perder la distancia mínima recomendada por las autoridades sanitarias. No se recomienda el control de temperatura de cada asistente, ya que se entiende que eso podría provocar aglomeraciones.



Por eso se sugiere controlar solamente el uso de la mascarilla o tapabocas y la aplicación de alcohol en gel, procedimiento que “deberá realizarse a una distancia que garantice la seguridad de estos operarios”.



Las entradas y salidas de los espectadores serán escalonadas y se pide que las medidas de seguridad sean difundidas mediante una campaña de comunicación.

Vea el comunicado.