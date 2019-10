Ernesto Talvi: "Siempre le he dicho a los jóvenes, no es el resultado, sino haber hecho el máximo esfuerzo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Talvi, candidato presidencial por el Partido Colorado, votó este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ubicada en el barrio Malvín.

Dijo que llega a este momento "con la tranquilidad de que dejamos todo en la cancha y es el momento del que pueblo decida (...) Siempre le he dicho a los jóvenes y le digo a todos, no es el resultado, sino haber hecho el máximo esfuerzo" que se refleja, en su opinión, en una intención de voto superior a la que tenía el Partido Colorado cuando inició su campaña (en ese entonces era del 4%). "Estamos satisfechos por el camino de renovación, ensamblado con la tradición del partido y por haberlo hecho fuerte y preparado para los desafíos".

Anunció que continuará su carrera política independientemente del resultado de los comicios. "El resultado no es lo más importante. A veces premia hacer las cosas bien. Otras veces no".

"Hoy se sabe el resultado y cambia la dinámica, porque entramos en modo construcción de un futuro gobierno. Es claro que cualquiera sea el resultado, habrá que construir alianzas, porque nadie podrá gobierna solo y creo que eso es sano para el Uruguay", expresó.

Respecto a la crisis que atraviesa la sociedad chilena, Talvi, quien había señalado a su gobierno como modelo, aseguró que "no significa que no tengamos mucho que aprender de Chile"; en particular, señaló que ha manejado "muy bien" las finanzas del Estado y ha abierto mercados para sus productos. "Ellos también tienen que aprender de nosotros; le faltaría una buena dosis de batllismo a la sociedad chilena", afirmó.



En cuanto a Argentina, en donde hoy también se celebran elecciones nacionales, dijo que "siempre es una buena noticia que le vaya bien". Y agregó que, en caso de ser gobierno, "vamos a tener una buena relación con quien sea que gobierne. Nos relacionamos con estados, no con gobiernos".



Al momento de salir de su casa, Talvi comentó: "Nadie va a cuestionar los resultados de esta noche y eso es un tesoro que los uruguayos debemos valorar". Y agregó que vive esta jornada con mucha "intensidad" al igual que se vive la final de un campeonato de fútbol.

Como cábala, Talvi dijo que irá a visitar a su madre, de 94 años, y luego almorzará en familia.

En la última encuesta de Equipos Consultores, revelada el jueves 24, Talvi obtuvo el 11,7% de intención de voto, registrando una leve reducción en comparación con la anterior. La consultora Opinión, la cifra es del 13%; mientras que para Radar, la intención de voto para el colorado es de 15,8%.

El jueves a la noche, en el Club Español de Maldonado, Ernesto Talvi cerró su campaña agradeciendo. Primero lo hizo con los "militantes, referentes y equipos técnicos". Luego siguió con su familia y después pasó a Robert Silva, su compañero de fórmula, y Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle, excompetidores en la interna. Sin embargo, donde más se detuvo fue en Jorge Batlle, justo a tres años de su fallecimiento. "Los idealistas nunca nos dejan porque sus ideales están entre nosotros", señaló.