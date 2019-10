Talvi vio el debate con su familia en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Apenas 20 minutos antes del comienzo del debate presidencial entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou marcado para las 20 horas, el candidato colorado Ernesto Talvi abandonó junto a su chofer la sede de Ciudadanos en pleno Pocitos y se dirigió a su casa en Carrasco.

El economista vio el debate presidencial acompañado por su familia. Antes de ingresar a su vivienda, el presidenciable señaló a El País: “Lo voy a mirar acompañado de mi familia, tranquilo, y si tengo que cambiar (de canal) lo voy a hacer”.



En la previa al debate, fuentes políticas informaron a El País que el colorado pretendía verlo en la propia sede de Ciudadanos junto a su equipo, sin embargo, horas antes del mismo, “cambió de idea”, aseguraron a El País.



El lunes pasado, tras una reunión con referentes colorados de todos los sectores del partido, el economista señaló a El País que en filas coloradas “nadie” iba a referirse al debate: “Hasta el día después, no vamos a opinar, el Partido Colorado se siente excluido de este debate, nadie del Partido Colorado el día del debate, ni en la previa, ni durante, ni después, va a hablar”.

Y eso ocurrió. El colorado que viene reclamando un debate con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, denunció públicamente haber sido “proscripto” del debate en el que participaron Martínez y Lacalle, al tiempo que también llamó a los canales de televisión a no “hacerse socios” de “esta prohibición porque sería alterar el juego limpio”.



El mes pasado cuando hizo esas declaraciones tras convocar a una conferencia de prensa, el propio Talvi le respondió a Martínez quien le señaló que “es raro que omita la lógica determinada por el orden de las encuestas. Por ella acepté el debate con Lacalle. En esa misma línea imagino aceptaría debatir contigo aunque ahora no sé, porque dice ser tu ‘socio’. En ese caso estarás bien representando”.



En su respuesta, el colorado le dijo que Lacalle no lo representa en el debate. “Daniel, después del segundo viene el tercero, lo que pide un debate de 3. ¿Qué regla lo impide? Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos? Como campeón del empleo público infinito debieras discutir el tema conmigo”.



La meta del colorado ahora es debatir con Astori a quien desafió nuevamente este fin de semana en Twitter. El secretario de Estado le respondió que lo nota “muy nervioso, seguramente por las encuestas”.