Talvi: “Uruguay es como un adicto que no puede salirse de la droga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, presentó su proyecto ante 2.400 personas en el Club Aguada este sábado.



Comenzó su discurso citando a Albert Einstein quien definió a Uruguay como un pequeño país feliz con “instituciones sociales modelo”, que protegía a los débiles y donde lo “recibieron con una genuina cordialidad como raramente” encontró en su vida.



Talvi se cuestionó por qué Uruguay dejo de ser un “verdadero país de primera”. El precandidato colorado indicó que: “Transformamos el Estado protector en un Estado que concede privilegios. Los funcionarios que trabajan en las empresas del estado ganan en promedio un 65% más que los trabajadores del sector privado con el mismo nivel educativo. ¿Y saben por qué? Porque los sindicatos de estas empresas consiguen que les paguen salarios que ningún trabajador privado le pueden pagar porque si no las empresas se funden”.



Talvi indicó también que los monopolios del Estado se usan para cobrar impuestos “por la puerta de atrás”. “¿Sabían que la UTE en 2018 nos cobró de más, y ganó 350 millones de dólares que le transfirió al gobierno para tapar el agujero que tiene porque no llega a fin de mes? El millón de trabajadores del sector privado que trabajan por un salario tienen que pagar 944 pesos por mes por tener que pagar impuestos que se cobran por la puerta de atrás”, dijo el precandidato colorado.



“El Estado se transformó en un gastador compulsivo patinándose cada peso que le entra y más. Y cuando la bonanza se termina, nos enfrentamos a un guion bien conocido. No llegamos a fin de mes: déficit fiscal. Endeudamiento. Un dólar poco competitivo. El país más caro para producir y para vivir. Asfixia de la producción y del turismo. Devaluación, inflación, pérdida del valor adquisitivo del salario y desempleo”,aseguró Talvi.



“El ejemplo más claro de esta cultura del miedo al cambio es que le cedimos la educación a los sindicatos de la enseñanza. Perjudicando a los adolescentes que abandonan el sistema educativo al por mayor y a los docentes, que hoy están desmotivados, desvalorizados, sin el reconocimiento social que merecen y que nunca debieron perder”, dijo.



Finalmente resumió lo que a su entender sucede en el Uruguay del presente: “Uruguay es como un adicto que no puede salirse de la droga que lo hace feliz 15 minutos. No acepta el esfuerzo de abstención y entonces no puede aspirar a una vida plena. Si lo hacemos, Nueva Zelanda no queda tan lejos”.



Para cerrar su discurso Talvi dijo que: “El mejor antídoto contra estos males que aquejan nuestra sociedad es devolverle a los chiquilines el futuro. A eso venimos, a devolverle al Uruguay el futuro”.