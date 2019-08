Ernesto Talvi toma distancia de la línea económica del presidente Mauricio Macri

Una regla fiscal de “balance estructural” que “permita ahorrar”, un Fondo de Estabilización Fiscal, la readecuación de la plantilla de funcionarios públicos al no reponer 6.000 vínculos que terminan cada año y la reducción de los llamados “gastos prescindibles” mediante, por ejemplo, un recorte de los cargos de particular confianza y controlando los “gastos en elementos de lujo” como mobiliario de oficina o viajes oficiales “innecesarios”.

Esas son algunas de las propuestas económicas que plantea el programa de gobierno del candidato colorado Ernesto Talvi, que están en el ojo de la tormenta luego que dirigentes del Frente Amplio las compararan con las ya planteadas por el presidente de Argentina Mauricio Macri, quien perdió este domingo en las PASO frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



Sin embargo, el economista se desmarcó ayer del presidente argentino. Consultado por El País tras su presentación en el ciclo “Desayunos Útiles” de Somos Uruguay, dijo que su programa “tiene poco y nada que ver” con lo que planteó Macri al inicio de su mandato dado que su foco está puesto en la transformación productiva, en ordenar las finanzas del Estado y en la educación.



“Vamos por una transformación educativa que el presidente Macri no planteó, por una transformación productiva que ponga al campo como motor, y sobre todo, vamos a poner orden en las finanzas del Estado, algo que el presidente Macri no hizo y ahora está pagando las consecuencias”, declaró Talvi a los medios.

Para el economista, Macri “cometió un error muy serio” porque “no pudo” resolver “el desequilibrio en las finanzas públicas” ya que “tuvieron que endeudarse a un ritmo absolutamente inconveniente y en junio del año pasado se les terminó el crédito”. El presidenciable colorado sostuvo que cuando a un país se le termina el crédito la consecuencia es “devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, desempleo, aumento de la pobreza y castigo en las urnas”. Talvi visualiza que ese eventual escenario crítico podría ocurrir en Uruguay “si seguimos teniendo el desequilibrio fiscal que tenemos, endeudándonos como adictos y comprometiendo el futuro del país”.

Este lunes, tras las PASO en Argentina, dirigentes políticos del Frente Amplio celebraron los resultados de las elecciones del vecino país y además aprovecharon para pegarle a la oposición al asimilar sus propuestas a las del mandatario argentino. Por ejemplo, Sebastián Hagobian, integrante de la comisión frenteamplista de asuntos internacionales, dijo a El País que tanto Lacalle Pou como Talvi son “muy afines al modelo económico de Macri”. Hagobian señaló que “Talvi habló de lo fenomenal que era el equipo económico de Macri” tras reunirse con él. “Lacalle Pou también, ahora pasa que recularon. Se quieren despegar por como viene el proceso”, comentó.



En agosto del año pasado y en medio de una corrida cambiaria, el presidente argentino recibió al candidato colorado. En ese encuentro ambos compartieron sus visiones sobre el escenario económico. Tras el encuentro, Talvi escribió en su cuenta de Twitter que “lo que aquí (Argentina) ocurra es de vital importancia para la economía del Uruguay y de la región”.



En una entrevista en abril con Infobae, el presidenciable señaló que “quizás se subestimaron las gigantescas dificultades que heredó Macri, el cual se encontró con un país en ruinas”.



En su propuesta económica, Talvi establece una regla fiscal de “balance estructural” en la que propone “implementar un dispositivo legal-institucional que permita ahorrar”, establece un Comité Fiscal Independiente y la creación de un Fondo de Estabilización Fiscal. También plantea medidas de “reducción de gasto” en las que plantea “readecuar la plantilla de los funcionarios públicos” y la “reducción de gastos prescindibles”.

Presentación.

Talvi llegó este lunes de la primera parte de su gira por el interior del país en la que presentó su lista 600.



Ayer por la mañana, abrió el ciclo de desayunos de Somos Uruguay acompañado por su segundo en la fórmula, el docente y abogado Robert Silva; el diputado Tabaré Viera, la candidata a diputada Carolina Ache Batlle y el director técnico de la Fundación Pérez Scremini, Ney Castillo.



El discurso de Talvi se centró en un análisis de la situación económica nacional e internacional, así como en las relaciones internacionales y el mundo del trabajo, entre otras áreas.



Llamó a “confiar” en los partidos ya establecidos, dado que los “otros” partidos -en aparente referencia al Partido de la Gente y Cabildo Abierto- “son modas pasajeras” o “unipersonales”.



“Gastamos como si no hubiera mañana” y en 2014 “se nos terminó la suerte”, advirtió Talvi en la conferencia. “Los capitales dejaron de venir y los precios de los productos agropecuarios se cayeron. Se terminó la suerte para nosotros y a todos regionalmente nos creó una situación compleja”, sostuvo el presidenciable ante la atenta mirada de decenas de empresarios, productores y representantes de las cámaras empresariales.

Polémica por su ironía con eventual victoria del FA

No es la primera vez que Talvi lo dice. Sin embargo, su ironía sobre una eventual victoria del Frente Amplio generó polémica no solo en el oficialismo, sino también en la oposición.



En su discurso en Somos Uruguay, el candidato colorado dijo: “Miren, yo hay veces que pienso, de verdad, ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar ellos, que lo arreglen ellos, si no tenemos que venir siempre nosotros a arreglar”.



Sus declaraciones no cayeron nada bien al candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, quien escribió en Twitter que Talvi “no quiere agarrar este fierro caliente, como no quiso en el 2002, cuando (Jorge) Batlle le ofreció ser ministro de Economía. Hay que tener coraje y no achicarse”. Por otro lado, la ministra de Turismo Liliam Kechichian escribió en la misma red social que está de acuerdo con el presidenciable colorado en que “sería bueno que ganara el FA”.



Y explicó: “Pero no por sus diagnósticos que le vienen errando hace más de 30 años. Diagnósticos tan profundos que adjudicó a la mala suerte, la crisis del 2002”. Por su lado, la senadora del FA, Mónica Xavier consideró que “Talvi tiene razón cuando dice ‘ojalá que gane el FA’ porque Uruguay resiste una nueva tormenta financiera Argentina” y además “cuando gobernaban los partidos fundacionales y se resfriaba Argentina, caíamos en crisis una y otra vez”. El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti indicó que el economista “debe recordar que en 2004 ganó el FA y el país salió con equidad de la crisis y estancamiento que nos dejaron”. Desde el comando del presidenciable remarcaron a El País que se trató de una “ironía”.