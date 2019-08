Talvi sale a la búsqueda de los votantes del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un exvotante del Partido Nacional interrumpió ayer el almuerzo del candidato colorado Ernesto Talvi en un restorán de comida rápida en Florida. “Tengo plena convicción de que vas a llegar”, le dijo desde la mesa de enfrente. El economista pausó sus papitas y le agradeció aquel gesto. “Un montón de correligionarios estamos entrando en esa línea”, remató el admirador.

-¿Le pasa muy seguido esto?



-Todo el tiempo me pasa, la mayoría con el Frente Amplio.



-¿Qué le dicen?



-Hay dos tipos, exbatllistas y votantes del Frente, que me dicen “tengo ganas de volver a casa” y es muy linda esa sensación -respondió Talvi a El País.



El crecimiento en las encuestas le dan un respiro al candidato colorado que cree que “ahora es posible” ya no solo disputarle el liderazgo de una eventual coalición al blanco Luis Lacalle Pou, sino definitivamente salir a ganar en un eventual balotaje con el Frente Amplio. Las recientes encuestas presentan una misma tendencia: el elegido por el expresidente Jorge Batlle es quien más crece en la intención de voto.



De hecho, este miércoles, una consulta de Opción Consultores identificó que Talvi creció seis puntos (19%) y se ubica a solo cuatro del senador Lacalle Pou (23%), por debajo del candidato oficialista Daniel Martínez (27%).



El economista salió a la cancha rumbo a las elecciones nacionales del 27 de octubre en su primera gira por el interior, a la que llamó “Ahora es posible”. Ayer estuvo en Florida, hoy en Durazno, y este fin de semana en Flores y en Colonia.



“Esta va a ser una reunión distinta de lo habitual”. Así arrancó el presidenciable su primer acto en el interior del país, tras haberse comprometido minutos antes con la Asociación Uruguaya de Parkinson a analizar el reclamo de pacientes para que el Ministerio de Salud Pública pueda reconocer el Parkinson como una enfermedad crónica para “acceder a los beneficios de tickets de medicamentos” que tienen un precio alto.



Talvi felicitó la labor del edil y dirigente de Ciudadanos en el departamento, Pablo Lanz, a quien reconoció como cabeza de la lista 600 de diputados por Florida. El economista anunció ayer que su sector tendrá solo una lista al Senado y que además presentará solo una plancha a Diputados por cada departamento de cara a octubre.

Ernesto Talvi en Florida, donde comenzó su gira por el interior. Foto: Leonardo Mainé

En su discurso, Talvi remarcó que su proyecto “no es nacionalista”, sino “internacionalista; que no es “conservador”, sino “progresista” y, sobre todas las cosas, que “no es un proyecto corporativo, es liberal”. Fue ovacionado por el público, entre los que se encontraba la viuda del expresidente Batlle, Mercedes Menafra.



Pero también hubo tiempo para interpretaciones electorales. De hecho, Talvi dijo a El País más temprano que “la autodefinición ideológica de los que nos votan es de centro”. Y de eso habló buena parte de su primer discurso en el interior, en esta nueva etapa: “La gente que confió en nosotros me dice, ‘yo me siento de centro’, atraemos votantes de fuera del partido y atraemos votantes de centro por las ideas liberales y progresistas”.



En entrevista con El País, el candidato destacó que sabe que la gente que lo votó “se autodefine de centro” y que “la gente entendió que quería la renovación”.



El segundo análisis que realiza el economista es que cada vez más se confirma que el “65% de los que votaron a Ciudadanos, no había votado al Partido Colorado en las pasadas elecciones, mitad Partido Nacional, mitad Frente Amplio”, explicó. Pero también hay lugar para los análisis acerca de la edad del electorado: “Por primera vez desde el año 1971 que nace el Frente Amplio, la intención de voto entre los jóvenes 18 a 29 años la lidera el Partido Colorado. Quiere decir que nosotros no somos vistos solo como la renovación del Partido Colorado, sino que somos vistos como la renovación, punto. Los jóvenes nos prefieren”.



Talvi cree que puede sacar al Frente del poder tras tres periodos de gobierno. “Nos estamos acercando a ser muy competitivos, ya todos dicen que todavía esto es una elección nacional abierta”, opinó. Y en su discurso de “agradecimiento” a los dirigentes, dijo que hay que desterrar la imagen del partido “conservador” o “perrito faldero” del Partido Nacional.

Villar y el "reino del disparate" A Ernesto Talvi no le cayó bien que la candidata a vice del FA, Graciela Villar, haya dicho que “no todos los dueños de las empresas son oligarcas pero hay un programa de gobierno que responde a la oligarquía”.



Talvi dijo a El País que ese discurso “entra en el reino del disparate”, porque “sí, seguramente los 136 liceos públicos modelos que van a estar en los cinturones de pobreza están orientados a la oligarquía y, sí, nuestras políticas con atención a la primera infancia están orientadas a la oligarquía”.