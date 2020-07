Talvi renunció a banca en el Senado y a la actividad política en general: "No es lo mío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex canciller y líder del sector colorado Ciudadanos Ernesto Talvi anunció su renuncia tanto a su cargo en el Senado como a la política en general, según anunció a través de un comunicado. "He decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo", indicó.

"Es una decisión de vida. Seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto: liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público", indicó Talvi.

El ex candidato presidencial indicó que sobreestimó su capacidad de adaptarse al quehacer académico y político. "aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío", aseguró.



"Afortunadamente, Ciudadanos fue concebido como un proyecto institucional y no personal y trasciende las individualidades. Hay gente tremendamente capaz en Ciudadanos que habrá de ejercer el oficio político mucho mejor que yo".

En el comunicado Talvi indicó que la decisión no fue fácil de tomar ya que tanto él como su equipo dedicaron "más de dos años e innumerables" horas de trabajo. Fue "muchísima gente dedicada a levantar desde cero un nuevo proyecto político, dedicadas a intentar revitalizar a nuestro Partido Colorado, al esfuerzo titánico de una campaña, dedicadas a armar un programa de gobierno vanguardista, a contribuir a conformar una coalición, y a trabajar sin descanso por nuestros compatriotas".

"El esfuerzo no fue en vano. Contribuimos a una sana alternancia en el poder y así a fortalecer nuestra democracia y los valores republicanos", agregó.

Talvi indicó que aunque se aparte del camino político seguirá trabajando y con el mismo compromiso con Uruguay: "Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa".

"Agradezco de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que el proyecto de Ciudadanos viera la luz y sea lo que es hoy. Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión espero que puedan disculparme. A todos los demás espero que puedan comprenderme", finalizó.