Talvi recorre el país y se desmarca de los blancos

Antes de cada acto en su gira por el interior del país, el candidato colorado Ernesto Talvi se encierra solo en su habitación de hotel y ensaya el que luego será su discurso que -cuenta- casi nunca suele respetar.

El viernes, en el Hotel Central de Durazno se refirió, entre otras cosas, a las dificultades por las que atraviesa el agro, un tema que preocupa mucho en ese departamento.



“Cada vez tenemos menos ovejas”, dijo el presidenciable. “¿Por qué? Y bueno, pregunten a los productores, más allá de los costos y de lo que sabemos: el abigeato, que me roben los bichos, que la jauría me mate a los bichos, que la mosca bichera, todas epidemias que se pueden controlar”, comentó y lamentó el reciente cierre del tambo El Caburé en esa ciudad.



“La tiene clarita este”, murmuró en primera fila un militante colorado a otro. Esa noche el discurso de Talvi fue elogiado incluso por los dirigentes locales del expresidente Julio María Sanguinetti. Es el caso del titular de su lista a Diputados en el departamento, el exrepresentante Guzmán Acosta y Lara, quien contó a El País que “el Partido Colorado no solo está de pie, sino que está más unido que nunca”.



En la previa a su acto en la gira “Ahora es posible” -que esta semana lo llevó también a Florida, Flores y lo tendrá hoy en Colonia- el presidenciable habló con El País sobre una eventual alianza con el Partido Nacional de cara a un balotaje en noviembre, en medio de una tendencia creciente en las encuestas que lo muestran cada vez más cerca de Luis Lacalle Pou, aunque aún en un claro tercer lugar.



Este miércoles, una consulta de Opción Consultores identificó que Talvi creció seis puntos (19%) y se ubica a solo cuatro del senador Lacalle Pou (23%), por debajo del candidato oficialista Daniel Martínez (27%).

En campaña. El candidato colorado Ernesto Talvi inició en Flores, Florida y Durazno su gira en agradecimiento a los votantes colorados que le permitieron ganar la elección interna del 30 de junio. La recorrida rumbo a la elección del 27 de octubre se llama “Ahora es posible”. El País lo acompañó en las primeras paradas de una gira que, como es usual, se irá intensificando en las siguientes semanas.



-“Lo que nos une” es el eslogan del Partido Nacional de cara a las elecciones. ¿Qué lo une con Lacalle Pou?



-El deseo de transformar el país, de cambiar el rumbo. No solo me une eso con él, me une también con (Pablo) Mieres y de cambiar el rumbo en una dirección en la que hay afinidades -afirmó el candidato.



Pero Talvi no tardó en marcar sus diferencias con sus eventuales socios, dado que “cada uno tiene su proyecto de país, sus propuestas concretas, sus elencos políticos técnicos y políticos”. Y explicó: “Vamos a estar compitiendo, la gente va a tener que decir qué proyecto, qué propuestas y qué elencos políticos y personas van a liderar después de octubre”. Hoy, el presidenciable prefiere empezar a “cooperar” para “insinuar” que “acá hay un proyecto posible” de país.

Entre los técnicos más cercanos se encuentra el médico Ney Castillo como referente del área de integración social. Foto: Marcelo Bonjour

Nueva lista.

El jueves en Florida el candidato comenzó una gira de “agradecimiento” a la militancia y a los dirigentes colorados tras la victoria en las internas del pasado 30 de junio.



Durante la recorrida, el economista también presentó la que será su única lista, la 600. Talvi anunció que tendrá solo una lista al Senado y que además presentará una única plancha a Diputados por cada departamento de cara a octubre. En su primera parada el candidato destacó que el Partido Colorado lidera la intención de votos de los más jóvenes, lo que confirma la “renovación”.



De hecho, “por primera vez desde el año 1971, cuando nació el Frente Amplio, la intención de voto entre los jóvenes 18 a 29 años la lidera el Partido Colorado”, dijo Talvi, citando la última encuesta de Radar. “Quiere decir que nosotros no somos vistos solo como la renovación del Partido Colorado, sino que somos vistos como la renovación, punto. Los jóvenes nos prefieren”, apuntó.



Talvi cree que puede sacar al Frente Amplio del poder tras tres períodos de gobierno: “Nos estamos acercando a ser muy competitivos, ya todos dicen que todavía esto es una elección nacional abierta”.



Nombres.

Talvi no quiere reservarse ningún ministerio, al menos no antes de conocer el resultado de las elecciones nacionales del 27 de octubre. Tampoco quiere “manosear” eventuales candidatos a ocupar las secretarías de Estado en caso de un eventual acuerdo político.



“Tenemos gente realmente fuera de serie en todas las áreas. Nosotros no vamos a generar una danza de nombres porque, como el próximo gobierno va a ser de coalición, no queremos arrancar a reservarnos ministerios. Simplemente queremos ir a conversar, con las cartas abiertas para ver cómo conformamos un futuro gobierno”, señaló a El País.



El candidato dijo que, si gana, tiene pensado ofrecer el Ministerio de Desarrollo Social a una mujer, pero, tampoco quiso ahondar en detalles. De hecho, fuentes políticas coloradas informaron a El País que uno de los nombres que más suena en su comando es el de Carmen Sanguinetti, una magíster en políticas públicas, que en su momento también fue manejada para la candidatura a la vicepresidencia.



Entre sus técnicos más cercanos se encuentra el médico Ney Castillo como referente del área de integración social, el productor ganadero Carlos María Uriarte y el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina en agro y medio ambiente, la economista Ana Inés Zerbino en economía, el especialista en políticas públicas y armas Diego Sanjurjo en seguridad y el abogado penalista Andrés Ojeda en Justicia Penal.



Talvi dijo a El País que “nadie está desesperado por buscar protagonismo”. Y agregó, antes de iniciar su acto en Durazno junto a la referente local Ana Hunter: “Es más, yo les tengo que rogar para que salgan”.



Durante su presentación en esa ciudad, el economista volvió a remarcar, tal como lo hizo en Florida el día anterior, que su proyecto “no es nacionalista”, sino “internacionalista; que no es “conservador”, sino “progresista” y, sobre todas las cosas, que “no es un proyecto corporativo, es liberal”.



Más temprano, el candidato recorrió varios medios de comunicación locales en los que coincidió en los dos problemas fundamentales que tiene hoy el departamento: la inseguridad y la pérdida de puestos laborales.