Talvi quiere modernizar los consejos de salarios

El precandidato colorado Ernesto Talvi, de recorrida por la ciudad de Salto propuso modernizar los consejos de salarios dando mayor prevalencia a las negociaciones bipartitas. Por otro lado subrayó que el turismo y la actividad agropecuaria están comprometidos por los altos costos en dólares que tiene el país.

“Los consejos de salarios no se inventaron en 2005, nacieron con una ley de 1942, así que la negociación colectiva es la forma que Uruguay organiza las relaciones laborales y así seguirá. No hay nada inherentemente ni malo ni bueno, algunos países lo hacen así y otros no”, sostuvo el presidenciable, quien no obstante precisó que “lo que tenemos que hacer es modernizarnos para que se pueda crear empleos, para recuperar los que se perdieron y para eso se necesita darle un espacio a la negociación entre empresas y trabajadores para que puedan acomodar situaciones particulares”.



Por otra parte dijo que ciertos sectores de la economía nacional como el turismo y la agropecuaria se encuentran comprometidos por los altos costos y las tarifas públicas y por el hecho de estar pidiendo “prestados” dólares.



“Por eso somos el país más caro de América para producir y más caro para vivir y cuando recibe turistas no gastan y por eso pasa lo que le pasa a la producción nacional. Se cierran empresas y otras se achican”.