Talvi quiere que la edad de retiro sea voluntaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato por el Partido Colorado Ernesto Talvi afirmó esta mañana que una futura reforma de la seguridad social debe incorporar que la edad de retiro sea voluntaria y no esté fijada en 60 años como lo está hoy.

Talvi participó de un encuentro por el Dialogo Social para tratar los desafíos de la Seguridad social organizado por los tres Representaciones Sociales en BPS.

Talvi dijo que aspira a que "la edad de retiro se desmitifique y que cada uno pueda retirarse voluntariamente sabiendo que si aportó por menos tiempo y se jubila por un tiempo mayor va a recibir menos y si aporta por más tiempo y se jubila por menos tiempo va a recibir una jubilación mayor". Para el candidato colorado este sistema "es más justo que el que hoy tenemos y permite que la edad de retiro sea voluntaria y se vaya ajustando a medida que la expectativa de vida aumente y no tengamos que hacer una discusión cada 20 años por el tema de la edad de retiro que es totalmente artificial".



"Nadie es más productivo antes de los 60 y menos para después", remarcó Talvi.



El colorado dijo que la idea planteada es para "el sistema de reparto coexistiendo con el pilar de ahorro individual, perfeccionando el sistema de AFAP".

A su turno el candidato por el Partido Independiente Pablo Mieres afirmó que "hay que encarar con tranquilidad con seriedad la necesidad del cambio". "Cuando uno se planta ante la necesidad de reformar esa referencia tiene que estar puesto como el faro que ilumina cualquier proceso de cambio", dijo.



Mieres criticó al ministro de Economía Danilo Astori por demorar la resolución del problema de la seguridad social. "Yo no entendí nunca por qué Astori hace dos años o un año y medio nos dijo a todos los uruguayos que el gran tema del próximo gobierno va a ser la reforma de seguridad social, no entiendo porqué los postergó , no entiendo por qué este gobierno le trasfiera esta problemática la próximo".



El candidato independiente dijo que se debe "incorporar el retiro parcial" y que hay que generar un "sistema más dinámico".