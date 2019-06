Talvi pone en duda el acuerdo con los blancos si gana Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El eventual acuerdo político entre la oposición de cara a un futuro gobierno de coalición para disputarle la Presidencia al Frente Amplio podría verse comprometido si el precandidato blanco Juan Sartori y el del Partido Colorado, Ernesto Talvi resultan ganadores en sus respectivas internas este 30 de junio.

Talvi apuntó directamente contra el millonario devenido en político luego de viralizarse un video en el que el blanco anuncia la entrega de las tarjetas Medicfarma con la que los jubilados y pensionistas podrían acceder a medicamentos gratis en caso que Sartori “tome posesión como presidente”. El precandidato colorado dijo ayer a El País, tras presentar sus propuestas educativas, que “no nos da lo mismo quien gane la interna” del Partido Nacional.

“Todas las señales que tenemos es que este personaje es de lo peor. Alguien que no respeta nada, no va a respetar ni la Constitución, ni las leyes, ni la Justicia”, señaló Talvi. “Va a ir deformando la democracia hasta vaciarla de contenido. Con Sartori controlando el poder económico del Estado, ¿qué viene después de él, un testaferro?”, se preguntó el economista colorado.

También hubo lugar para el cuestionamiento de la propia condición del blanco como empresario: “Si con US$ 10 millones ha montado una fábrica de engaño, que no hará con US$ 2.000 o US$ 3.000 millones manejables desde la Presidencia”, apuntó.Talvi indicó que en definitiva no está dispuesto a apoyar una coalición y que en caso de que Sartori gane la interna blanca, “habrá que ganarle en el balotaje, después vendrá una coalición con los sectores democráticos de todos los partidos”, apuntó.

Talvi polemizó en Twitter este sábado y apuntó directamente contra el blanco tras la viralización de un video en el que presentaba la tarjeta Medicfarma. Si bien tenía todas las intenciones de denunciarlo por engaño, el colorado dio un paso atrás ayer luego de corroborar que “era un video fraudulento”, dado que no aclaraba que la propuesta entraría en vigencia en caso de acceder a la Presidencia, como sí quedó aclarado luego en un nuevo audiovisual.

“El aviso no lo decía en letras molde y el candidato que lo estaba promocionando no lo aclaraba, una inducción al engaño, el manual del tramposo número uno, realmente es una forma tan inescrupulosa de hacer política que yo no he visto nunca nada igual en mi vida”, sostuvo en conversación con El País. A Talvi, no le da lo mismo quién gane en la interna blanca dado que construyó “vínculos de confianza silenciosa” con Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y también con Pablo Mieres del Partido Independiente; “yo a Sartori no lo conozco, nunca en la vida lo vi, no sé quién es”, añadió.

Los 136 liceos

El precandidato presentó ayer en la Casa del Partido Colorado sus propuestas en materia de educación, un discurso en el que hubo lugar para las críticas al “corporativismo sindical” porque “tenemos un gobierno de la educación en manos de los sindicalistas”, dijo Talvi.

En su panel expuso la profesora Adriana Aristimuño, el director del Liceo Impulso Fabrizio Patritti, la asesora pedagógica Jimena Folle, el director ejecutivo de Eduy21 Renato Opertti y el profesor de Formación Docente, Juan José Villanueva.

Entre sus propuestas, se encuentra la construcción de 136 nuevos liceos modelo en todos los barrios y zonas “más vulnerables del país” bajo una propuesta educativa “especial y ajustada al contexto”.

Propone transformar la política curricular estableciendo una malla única nacional de cero a 18 años, reformular la estructura y tránsito de los niveles educativos, generar espacio para efectivizar la alianza estratégica entre la tecnología y la educación, acompañar las trayectorias educativas, y “concretar” una formación de grado docente, entre otras medidas, que dijo, “son” en sí mismo un cambio en el ADN educativo.