Talvi pide disculpas tras “ausentarse” en actos de la campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato colorado Ernesto Talvi salió ayer por primera vez de Montevideo tras dos semanas y media sin realizar actos políticos en plena campaña electoral, por un “pinzamiento” que le provocó una contractura muscular en las cervicales. Lo hizo en un acto de la lista 15 del senador José Amorín en un salón en Ciudad de la Costa colmado de militantes de la histórica lista que llevó a Jorge Batlle a la Presidencia de la República.

El candidato señaló en su primera aparición pública en un acto político que decidió “respetar” los “tiempos” de reposo que le había indicado su médico. “Les pido disculpas porque fueron dos semanas que, si bien trabajé duro, me tuve que ausentar de este tipo de actos”, señaló.



El equipo de comunicación del presidenciable anunció el pasado 28 de agosto que Talvi postergaría sus salidas al interior por una “contractura muscular”. Pero, con el paso de los días, aquellos cinco días de reposo que le había indicado su médico se transformaron en dos semanas y media.



Talvi admitió que, luego de las elecciones internas, “nos engolosinamos creyendo que esto iba a ser fácil”. Esta semana el candidato recorrerá varias ciudades del interior del país. El miércoles, tras su presentación en ADM, visitará Tala en Canelones, el jueves estará en Tacuarembó, el viernes en Rivera, el sábado en Artigas y Salto y el domingo en Paysandú.



Durante el acto, el candidato insistió en su crítica al gobierno por el ingreso -dice- de más de 70.000 funcionarios públicos al Estado desde 2005.



“El gobierno gasta más de lo que ingresa, porque hizo entrar a 70.000 funcionarios públicos. No tenemos recursos para pagarlos. Acá lo que se hizo fue agrandar gigantescamente el Estado, ¿Y qué tuvimos a cambio? ¿Mejor salud? No”, sentenció.



El economista denunció que el Frente Amplio en el gobierno “se equivocó en la forma de encarar el desarrollo”. Hizo “más de lo mismo en el Estado con mucha más gente, no queremos un Estado obeso, pesado y costoso que asfixie al sector privado”.



Justamente, la semana pasada tras una cena de recaudación de fondos para la campaña de Batllistas, el presidenciable tuiteó una publicación que le valió críticas de todos lados.



El polémico tuit, desarrollado en una conferencia de prensa posterior, decía que la cifra de desempleo del gobierno “es un espejismo” y en realidad “el real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005”. Según Talvi, “la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9%, cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70.000 empleos públicos”.

Acto.

Durante el acto hablaron el senador colorado José Amorín Batlle y los candidatos a diputados por Canelones, Fernando Repeto y Daniela Barindelli.



Amorín Batlle señaló que el “el gobierno, por lo menos en los últimos 10 años, ha sido inoperante y llegó a tener dos cabezas económicas, una enfrentada con la otra”. A su vez, aseguró que el Frente Amplio “no nos puede venir a prometer mayor seguridad, porque la gente no cree”.



Repeto por su parte, denunció la gestión en salud pública. “Se está gastando en contratos con amigos, licitaciones truchas, eso pasa en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).



Mientras tanto, Barindelli llamó a “recuperar el espacio batllista” hasta este entonces presente en el electorado del Frente Amplio, aseguró. “Recuperar el espacio, el batllismo está en el Partido Colorado y lo vamos a demostrar”, remató. La contadora planteó “limitar el proceso abreviado” y además enfatizó que votará con “dos manos” la regla fiscal que propone el candidato colorado “para poder limitar el gasto del Estado”.