Talvi tiene en la mira a cinco candidatos y ellos no lo saben

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato presidencial del Partido Colorado Ernesto Talvi maneja una lista de cinco nombres para completar la fórmula presidencial para las elecciones de octubre. Se trata de tres mujeres y dos hombres. Pero como en las negociaciones para las transferencias de jugadores de fútbol, predomina el hermetismo.

"Tuve una lista larga, me quedé con una lista corta, hoy hay cinco nombres, tres mujeres y dos hombres y de ahí saldrá la fórmula. Ni las personas involucradas saben que están en esa lista corta", afirmó Talvi entrevistado en Canal 12.

Luego, el candidato de Ciudadanos aclaró que la depuración de la lista la hará él mismo en el curso de un "proceso introspectivo" para definir quién articula mejor con las tres características que cree que necesita tener su compañero: “una persona de gran integridad y enormemente capacitada para un cargo que no es estar en el banco de suplentes si el presidente viaja, no necesariamente tener una trayectoria legislativa, pero sí ser un gran articulador, tiene que potenciar la fórmula porque vamos a octubre a tratar de conseguir un lugar en el balotaje, y tercero ser una persona con quien las otras corrientes se sientan cómodas".

El director técnico de la Fundación Pérez Scremini, el médico Ney Castillo, y la magíster en Políticas Públicas Carmen Sanguinetti, ambos integrantes del equipo técnico del área social de Ciudadanos suenan para integrar la fórmula en el entorno de Talvi. También consideran el nombre del actual consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva.

Talvi dijo que los otros dos exprecandidatos colorados Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle le dieron “la libertad de elegir" a él y así lo hará y planteó: "Cuando se presente, me voten o no me voten, van a decir: ‘Guau, qué buena fórmula’”.

El candidato presidencial colorado sostuvo en la misma ocasión que el objetivo es ganar en octubre y que para eso va a presentar un proyecto para "volver al primer Batllismo".

No obstante planteó que se buscará articular con el Partido Nacional y el Partido Independiente con quienes existen coincidencias en varios temas. Es de destacar que Talvi continúa opuesto a integrar a la posible coalición de un futuro gobierno al partido Cabildo Abierto, de Guido Manini Ríos.

Al respecto, destacó que tampoco el general retirado quiere tomar partido de una futura coalición.

“Manini Ríos dijo que a él no le interesa una coalición tampoco. Tengo cuestiones con dichos y actitudes de Manini: oxigenar la democracia, decirle canalla al presidente, el tema de los inmigrantes. Hay cosas que dice que no me gusta”, sostuvo Talvi.

Luego afirmó: "Espero que los partidos más chicos queden marginados a votaciones mínimas. Quiero un sistema de partidos potentes y estables, no fragmentado y que haga el país ingobernable". En esto coincide con Sanguinetti, quien ha dicho reiteradamente que no es buena la atomización del sistema político porque termina beneficiando al Frente Amplio.

Según el candidato colorado, “estamos trabajando con el Partido Nacional y el Partido Independiente para generar un proyecto alternativo al partido de gobierno. Esos tres partidos tienen trayectoria, representación parlamentaria, programas de gobierno y de país, y tienen equipo. Esos partidos pueden asegurarle al país una coalición política que le dé al país confiabilidad y respaldo”.

Pero de todos modos no cerró la puerta totalmente a los partidos menores, al señalar que “en octubre, cuando estos partidos nuevos y ocasionales tengan representación, ahí podremos ver la compatibilidad: puede que no haya compatibilidad en la manera de pensar”.

La semana próxima será clave para Ciudadanos en la definición de la fórmula colorada, y se hará el anuncio oficial en una conferencia de prensa, según se adelantó.