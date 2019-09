Talvi: “El 1 de marzo se termina el gobierno del Pit-Cnt”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi redobló ayer en Rivera su enfrentamiento con el Pit-Cnt por la propuesta de no llenar las vacantes de empleados públicos para reducir su número en unas 50.000 plazas a lo largo del próximo período de gobierno y en una encendida arenga la emprendió contra la movilización anunciada por la central sindical.

Durante un acto de la Lista 600 de Ciudadanos, el sector fundado por Talvi, el candidato sostuvo: “Cuál es la reacción que hubo ante el planteo que hago honestamente ante ustedes (de reducir el número de empleados públicos) ‘este señor quiere echar a los empleados públicos’. ¡Mentira. Mentira!. No vamos a reponer vacantes, nada más. ¿Qué hace el Pit-Cnt? Organiza una movilización contra nuestra propuesta de que el Estado trabaje al servicio de los ciudadanos y no que le extirpe los recursos para no lograr nada. Para acomodar a los amigos, a los militantes. Una movilización en contra de un candidato. De uno. Esa es la respuesta. Nosotros les decimos con total serenidad, movilícense. Creíamos que en una democracia la manera de discutir es conversando,. No movilizándose en contra de la propuesta de un candidato. Movilícense. No hay ningún inconveniente, porque el Pit-Cnt sabe muy bien, y por eso se está movilizando, ayudando al brazo político del Pit-Cnt que es el Frente Amplio, a tratar de destruir nuestra candidatura y a nuestro Partido. ¿Saben por qué? Por algo muy elemental no solo porque saben que en el balotaje les ganamos, sino porque saben que si gana el Partido Colorado, a partir del 1° de marzo del 2020 va a volver a gobernar el gobierno legítimamente electo por los ciudadanos del país. ¡Se terminó el gobierno del Pit-Cnt! ¡Se terminó!

Críticas a la gestión

El candidato colorado también la emprendió contra la gestión económica de los sucesivos gobiernos frenteamplistas y dirigiéndose a su auditorio preguntó: “¿Saben cómo se dilapidó el dinero que nosotros ganamos con tanto esfuerzo?”.



“De dos maneras” se respondió él mismo.



“La primera, (por) pura y absoluta, total incompetencia, incapacidad. Y la segunda: Amiguismo, acomodo”.



“El aparato político puesto en el Estado. El Estado al servicio de un proyecto político, al servicio de un aparato político. Ese es el Estado frentista. Nosotros queremos un Estado batllista, un Estado que cumpla con sus cometidos, que eduque a la gente”.



En ese sentido, Talvi aseguró que “vamos a invertir recursos en la educación, claro. Pero al final del camino vamos a tener chiquilines, mejor educados que van a poder defenderse en esta sociedad del conocimiento. Vamos a sacar al final del camino a la mitad de los chiquilines que nacen hoy en el país en los cinturones de pobreza y la enorme mayoría no termina el liceo. Y termina en la informalidad, en la changa, en el Mides, en el delito, en la droga. Los vamos a saca r de ahí. Cuando ustedes vean el resultado de haberles pedido el esfuerzo, a través de los impuestos y las tarifas, de tener una inversión en la educación van a ver al final del camino el resultado. Eso es un Estado Batllista”, enfatizó.