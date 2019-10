Talvi marca más distancia del FA: "No duden, estamos del lado del cambio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el principio de la campaña el candidato colorado Ernesto Talvi ha insistido en que tiene coincidencias no solo con el Partido Nacional y el Partido Independiente, sino incluso con el “ala socialdemócrata” del Frente Amplio, esto es, Asamblea Uruguay.

Sin embargo, sobre la recta final de la campaña hacia las elecciones nacionales del próximo domingo 27 de octubre, el candidato tuvo que salir a la cancha a “aclarar” de qué lado del mostrador se encuentra el Partido Colorado.

Esto ocurre luego de que la semana pasada el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, señalara en el marco de su gira por Maldonado que “el programa de Talvi tiene más puntos de coincidencia con nosotros que con Lacalle”. El economista encabezó ayer un acto en el café Expreso Pocitos en el que pidió “aclarar” en qué lugar se encuentra el Partido Colorado en esta elección. Señaló que hay dos posiciones, la “continuidad” y el “cambio”; por eso, señaló “que no queden dudas dónde estamos, del lado del cambio”.



Talvi llevó a cabo un acto ayer en Pocitos y más tarde otro en Carrasco, antes de iniciar una nueva gira por el interior del país que lo tendrá hoy en Canelones y mañana en Rivera. Acompañado por dirigentes de todos los sectores colorados, el presidenciable consideró que “el país necesita un proyecto que vamos a construir en conjunto con los partidos de coalición política que le den viabilidad” y que lo hará con “los partidos de oposición”.

El presidenciable planteó dos escenarios posibles: uno en el gobierno, formando una coalición y otro como una eventual oposición en el Parlamento. “Existe otra posibilidad y es que el ciudadano finalmente opte por la continuidad, no por el cambio, y que el Frente Amplio gane sin mayorías parlamentarias; podría ocurrir. En tal caso, el Partido Colorado va a tener que jugar un rol fundamental y ese va a ser el gran cambio que va a ocurrir si triunfara el oficialismo”. Talvi indicó que en ese caso, “el Partido Colorado no va a formar parte de una coalición con el Frente Amplio, bajo ninguna hipótesis”.

Sensatez.

Si bien Talvi no está dispuesto a otorgarle la “mayoría automática a un partido marxista”, sí estaría dispuesto a plantear acuerdos puntuales con el partido de gobierno. “Así como digo una cosa, digo la otra, no somos talibanes, no somos irresponsables, somos un partido de Estado, de gobierno. Si el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria y tenemos que darle al país gobernabilidad, estamos dispuestos a hacerlo a cambio de sensatez”, explicó. En este caso, el candidato puso como ejemplo a la educación.



Paralelamente, y al igual que lo había planteado el sábado en un acto de campaña que realizó en el club Larre Borges, Talvi llamó a los militantes a “enamorar” y “convencer” a través del “boca a boca” y del “boca a boca digital”, ya sea a través de mensajes de WhatsApp o de “videítos”.

Ernesto Talvi en Expreso Pocitos. Foto: Darwin Borrelli.

También pidió seguir “mirando a los ojos” a la ciudadanía, tal y como lo planteó el fin de semana pasado. El candidato señaló que el Partido Colorado estará en el lugar que la ciudadanía lo coloque en las elecciones del próximo 27 de octubre, ya sea “para gobernar en coalición” o para “controlar al Frente Amplio con minorías parlamentarias”.



En el acto del sábado en Larre Borges, el economista sorprendió al considerar que hoy todavía se viene “sufriendo” las consecuencias de las medidas que tuvo que adoptar el gobierno del expresidente Jorge Batlle en plena crisis. “Van 20 años de aquel acto de heroísmo y esta es la cuarta elección, y aún hoy lo venimos sufriendo, hemos estado en penitencia y todavía lo estamos”, consideró el candidato a presidente.



Talvi señaló que trabaja en un “proyecto de país para llevar adelante” porque el que propone el Frente Amplio “está agotado”, sin embargo, admitió que “puede haber coincidencias puntuales”.



La semana pasada el candidato dijo que en caso de no alcanzar una coalición como se pretende, está dispuesto a pensar en acuerdos temáticos. En caso de que “no sea factible” un gobierno de coalición y “no sea posible ponerse de acuerdo en un proyecto país”, entonces, “hay que optar por un gobierno de minoría que tendría que gobernar acuerdo por acuerdo”, indicó.

Sin “delirios autoritarios” Talvi señaló que tiene la mira puesta nada más que en la “gobernabilidad” del país y sabe que la única forma de hacerlo es formando una coalición. Sin embargo, hace días que el presidenciable se encarga de “aclarar” cómo quedará conformado ese cuadro político y el rol que tendrá Cabildo Abierto. Talvi dijo que lo único que ha cambiado hasta ahora con respecto a su visión sobre el partido de Guido Manini Ríos es que “es posible que tenga una representación parlamentaria significativa, por ende es un fenómeno que ya no se puede ignorar”. No obstante, advirtió “que a nadie que se le ocurra que si tiene delirios autoritarios nosotros vamos a ser condescendientes con eso, pero no quiere decir que no se pueda construir una coalición”, remató el candidato.