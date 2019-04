Talvi a Manini Ríos: inmigrantes "no tienen por qué ser suplentes en el mercado laboral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato colorado Ernesto Talvi salió al cruce de los dichos del precandidato Guido Manini Ríos sobre los inmigrantes en Uruguay.



"Le estamos dando beneficios a los inmigrantes que, muchas veces, no tienen los uruguayos", dijo esta semana el ex comandante en jefe del Ejército y actual precandidato por Cabildo Abierto, en un acto de su partido.

Manini Ríos también sostuvo en esa ocasión que al inmigrante "hay que darle las mismas condiciones que al uruguayo. Yo diría que hay que darle prioridad al trabajador uruguayo. Cuando el trabajador uruguayo está totalmente ocupado, o sea que no hay más disponibilidad de mano de obra uruguaya, ahí sí tiene que ser considerado el inmigrante”.

Talvi dijo anoche en un acto que los de Manini Ríos"son comentarios xenófobos y completamente alejados de nuestras tradiciones". "Si les permitimos entrar al país no le podemos negar el derecho a trabajar. no existe tal cosa como un banco de suplentes de venezolanos en el mercado de trabajo", remarcó.



Pero luego ahondó: "Si lo que está hablando Manini es poner límites a la inmigración, lo que me sale de la cabeza es que si me voy a equivocar, me voy a equivocar por la generosidad y no por la restricción. Y les digo más, si son jóvenes y formados como son la mayoría de los venezolanos que han venido yo salgo corriendo a buscarlos porque los precisamos porque el sistema educativo uruguayo no es capaz de producir gente de esa capacidad. el inmigrante siempre es un aporte y nunca una competencia".