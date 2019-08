Para Talvi “lo maduro sería un debate de a tres”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por el Partido Colorado Ernesto Talvi sigue reclamando su derecho a participar de un debate con Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), si es simultáneo mejor o, de lo contrario, que lo haya en duplas e instó a que la ciudadanía exija que así sea.

En un acto en Minas el viernes, Talvi sostuvo que “en los países maduros donde el debate está muy instalado, a esta altura debaten los finalistas. Estamos en las finales. Debaten quienes tienen posibilidad de llegar al gobierno y nosotros, según todas las encuestas, tenemos la posibilidad de acceder al gobierno. Así que los ciudadanos vamos a tener que exigir, yo me incluyo, que aquí hay tres partidos con posibilidades de ir al balotaje, por ende tiene que haber tres personas participando de los debates. No dos. Tres.”



“Mi preferencia es que estemos los tres juntos para que ustedes puedan comparar proyectos, programas y personas”, defendió el candidato.



Talvi sostuvo que “los debates son para que los ciudadanos se informen”, pero admitió que “si por algún motivo no se puede concretar un debate de a tres que, en mi opinión, sería lo maduro, lo razonable, entonces tendrá que fijarse un fixture como en los campeonatos con fechas de debate”, entre los candidatos de a pares.



De cualquier manera exigió que “lo que ustedes no van a permitir es que simulen que no existimos. Existimos y vamos a trabajar para llegar al gobierno”.



El debate televisivo entre Martínez y Lacalle Pou fue fijado para que se lleve a cabo el 16 de setiembre y por ahora no hay otro previsto.