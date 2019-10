Talvi llamó ayer a intensificar el boca a boca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Talvi llamó ayer en Minas a hacer un esfuerzo más y fortalecer el “boca a boca físico y digital” para asegurar que “el Partido Colorado llegue al balotaje”. “Faltan 20 días para las elecciones, es mucho tiempo. Salgan a laburar, hablen con sus amigos, la gente se enamora de nuestras propuestas cuando las conoce”, arengó el candidato.

Talvi encabezó un acto en una de las calles de la Plaza Libertad, la principal de la capital de Lavalleja. Hablaron los cuatro candidatos a diputado por el departamento: Alberto Acosta, Robert Bouvier, Gustavo Risso y Gustavo Zubía.



El exfiscal es candidato a diputado por los 19 departamentos, entre ellos Lavalleja. Un público que cubrió algo más de media cuadra, se tomó cientos de selfies con los candidatos locales y nacionales.



“La gente cree que le secuestraron el futuro”, afirmó el candidato colorado. A lo largo de una media hora, Talvi criticó con dureza la forma en que los gobiernos del Frente Amplio gastaron el presupuesto nacional. Advirtió que será necesario realizar un cambio en la forma en que se gastan los dineros públicos. No obstante, aclaró que los cambios serán “graduales” y que “ningún funcionario público perderá su trabajo”.

El candidato logró los aplausos más extensos cuando habló del “petróleo verde”. Ante un público acostumbrado a sentir de cerca los vaivenes de la producción agropecuaria, destacó las mejores experiencias productivas del mundo. En tal sentido, resaltó que “el campo representa el modelo de sociedad con desarrollo armónico en el que queremos vivir”.



También prometió un cambio en la inseguridad. Destacó que el programa del Partido Colorado no es de “mano dura” sino “firme y humanista” tomando experiencias como las cárceles suecas. “No va a pasar lo que sucedió en estos últimos 15 años: fracaso tras fracaso, no porque no se haya intentado, simplemente porque no funcionó”.



El despliegue de los colorados comenzó ayer en Minas durante las horas de la tarde cuando el diputado Julio Luis Sanguinetti visitó un comité de Batllistas. En la oportunidad aseguró que la seguridad pública se ha vuelto el tema principal de la campaña electoral como consecuencia directa de los planteos de la gente. Advirtió que las fronteras son un “colador” por la que “pasa todo”.