Talvi: "Lacalle y Martínez tienen la estrategia de polarizar la elección, simulando que no existimos"

El candidato colorado Ernesto Talvi disertó este miércoles en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM). A la salida, en rueda de prensa, el economista habló de las últimas encuestas –que lo muestran cayendo-, de los cuestionamientos a su candidato a vicepresidente, Robert Silva, y de un posible debate con los otros candidatos a la Presidencia.

Sobre los sondeos más recientes –uno difundido ayer por la consultora Radar mostró que el candidato colorado perdió más de tres puntos en comparación con el relevamiento anterior- dijo que en julio del año pasado el Partido Colorado tenía “4% de intención de voto” y que “hoy vuelve a ser protagonista de la vida de la República”.

El Partido Colorado, sostuvo Talvi, sigue en competencia para llegar a la segunda vuelta de noviembre. “Lo tomamos como una evolución normal de una tendencia que es al crecimiento, no se puede estar creciendo todo el tiempo de manera continua”, dijo.

Por otro lado, el candidato también fue consultado por las críticas que han surgido hacia su candidato a vicepresidente. “La campaña de enchastre que se ha hecho con Robert Silva es la cosa más infame y más injusta que yo he visto en años”, dijo. “Los informes que nosotros manejamos nos indican que no hay ninguna incompatibilidad, porque el breve lapso en el que Robert trabajó para una empresa privada y fue secretario general de la Ursea lo hizo para una empresa que no era regulada por la Ursea, y eso no está prohibido por ninguna norma legal”, agregó.

Además, Talvi se refirió a un posible debate con los candidatos de los otros dos partidos con mayor intención de voto: el frenteamplista Daniel Martínez y el blanco Luis Lacalle Pou. “Lacalle Pou y Martínez tienen la estrategia de polarizar la elección, simulando que no existimos”, afirmó. “Eso es proscribir a uno de los partidos, que de acuerdo a las encuestas tiene chance de ser uno de los finalistas”, planteó el economista, que añadió: “Creo que se le hace un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía que a uno de los finalistas se lo deje afuera de esos debates”.

El dato más reciente de crecimiento económico –ayer se supo que el Producto Interno Bruto aumentó 0,3% en el segundo trimestre del año respecto al trimestre previo- también fue abordado por Talvi. El registro, dijo, da cuenta de una economía que sigue creciendo pero con destrucción de puestos de trabajo y con una inversión que no repunta. “No es un crecimiento sólido ni de base perdurable”, afirmó.