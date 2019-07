Talvi: "Hoy hay cinco nombres, tres de mujeres y dos de hombres y de ahí saldrá la fórmula"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo esta mañana que maneja una lista de cinco nombres para integrar la fórmula electoral de cara a octubre.

"Tuve una lista larga, me quedé con una lista corta, hoy hay cinco nombres, tres mujeres y dos hombres y de ahí saldrá la fórmula. Ni las personas involucradas saben que están en esa lista corta", afirmó entrevistado por Desayunos Informales de Canal 12. Luego aclaró que la depuración de la lista la hará en un "proceso introspectivo" para definir quién articula mejor con las tres características que cree que necesita tener. Estas, se explayó, son: "Una persona de gran integridad y enormemente capacitada para un cargo que no es estar en el banco suplente si el presidente viaja, no necesariamente trayectoria legislativa pero sí gran articulador, tiene que potenciar la fórmula porque vamos a octubre a tratar de conseguir un lugar en el balotage y tercero una persona que las otras corrientes que las otras corrientes se sientan cómodas".



El director técnico de la Fundación Pérez Scremini, el médico Ney Castillo, y la magíster en Políticas Públicas, Carmen Sanguinetti, ambos integrantes del equipo técnico del área social de Ciudadanos suenan para integrar la fórmula en el entorno de Talvi. También consideran el nombre del actual consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.



Talvi dijo que Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle le "dieron la libertad de elegir" a él y así lo hará y planteó: "Cuando se presente me voten o no me voten van a decir: 'Wow, qué buena fórmula'".



El colorado dijo que el objetivo es ganar en octubre y que para eso va a presentar un proyecto para "volver al primer Batllismo". No obstante planteó que se buscará articular con el Partido Nacional y el Partido Independiente con quienes existen coincidencias en varios temas.