Talvi se tiene fe de ganar la interna

A menos de una semana de las elecciones internas, el precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dejó ver todas sus cartas ayer al presentar su programa de gobierno denominado “Un pequeño país modelo”. Es que, tanto él como su comando de campaña ya no solo están convencidos de que el economista representa la “renovación” dentro del partido, sino que lo consideran cada vez con más chances de ser electo como el candidato colorado que dispute la carrera presidencial hacia octubre.

Ayer ni el partido de Uruguay y Chile -ese país al que tanto refiere en su campaña por sus destacados logros económicos y sociales-, empañó el acto que el economista realizó en el club de bochas 25 de Agosto en Minas, Lavalleja, en el que no solo fue recibido por los minuanos colorados, sino que incluso fue sorprendido con la visita del precandidato blanco, Enrique Antía que ingresó al recinto tras identificar decenas de autos y banderas rojas en las calles.

Más temprano, Talvi presentó en la Casa del Partido Colorado su programa de gobierno, el que está dispuesto a intercambiar con el Partido Nacional, y el Partido Independiente de cara a una eventual coalición de gobierno.

El documento plantea propuestas en torno a seis ejes: gestión macroeconómica; desarrollo económico; desarrollo sectorial; políticas sociales; convivencia y seguridad ciudadana; y estado de derecho y valores republicanos.

Talvi propone fortalecer el régimen de flotación del dólar, rediseñar la protección al contribuyente, potenciar el mercado de valores, revisar la ley de inclusión financiera y flexibilizar la intermediación financiera. Buscará -asegura- conformar directorios de empresas públicas con personas “idóneas”, aumentar el control parlamentario de los mismos, fijar las tarifas por parte de reguladores “de acuerdo a paridad de importación o estándares regionales” y, liberalizar los puntos de venta de combustibles.

“Vamos a decir en voz alta lo que vemos, sea agradable o no lo sea, genere apoyos o genere enojos, vinimos a la política a explicar con franqueza, sin miedos, con todas las letras y todos los números”, señaló Talvi ayer en la Casa del Partido Colorado, rodeado por la mayoría de sus técnicos a los que recalca una y otra vez, nunca pidió “carné de militancia”.

Fue numeroso el público que se acercó a escuchar al precandidato colorado. Foto: Ricardo Figueredo

Sobre las relaciones laborales, el precandidato colorado se comprometió a “modernizar” la negociación colectiva para “favorecer la creación de empleo”. Sobre este punto, y en la previa a un paro general nacional de 24 horas del Pit-Cnt tras la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que instó a Uruguay a revisar la ley de negociación colectiva, Talvi dijo a El País que si bien se debe “preservar” la negociación colectiva y los Consejos de Salarios como un lugar de “encuentro” y “negociación”, está dispuesto a revisar la normativa en tres aspectos fundamentales.

Uno de ellos es el mecanismo de prevención y resolución de conflictos con el que se buscará contemplar cláusulas de prevención en todos aquellos convenios que no los tengan, de modo de que la huelga no sea “el primer recurso” o medida adoptada por los trabajadores, sino la última.

Asimismo, el colorado propone que la negociación colectiva sea bilateral, solo con la participación de los empresarios y los trabajadores -hoy participa también el gobierno- siempre, indicó, “en el marco de la negociación colectiva, acordando los parámetros mínimos”.

Su propuesta surge en medio de la resolución de la OIT en la que insta al gobierno a revisar la ley tras una queja presentada por la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

El tercer punto de su propuesta es establecer “relaciones cooperativas entre empresarios y trabajadores” para derribar la “idea” del conflicto y de la lucha de clases y “reconsiderar el concepto de productividad”. Talvi explica que en el mundo ya existen acuerdos de este tipo que permiten “que en base a medidas objetivas de rendimiento, los trabajadores puedan también beneficiarse en momentos en que a la empresa le va bien”.

Chile y Nueva Zelanda son los modelos para el economista

“Si los chilenos nos ganan, les voy a sacar el cariño por unos días”, dice Talvi aplaudido por los minuanos en la previa al encuentro de Uruguay y Chile por la Copa América de Brasil, que finalmente ganó Uruguay 1 a 0. Es que el colorado ha basado gran parte de su campaña política en colocar como ejemplo al país trasandino. En sus spots de campaña, intervenciones en la prensa y mensajes en Twitter, el economista no se cansa de ponerlo como ejemplo de todo aquello que está bien en la región. En más de una ocasión, lo usó para criticar el actual modelo diplomático del gobierno. “Vamos a terminar con la diplomacia de cóctel. Como Nueva Zelanda y Chile, vamos a una diplomacia comercial, una gran fuerza de venta desplegada en todos los mercados para vender productos uruguayos al mundo con trabajo uruguayo y no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo”, escribió a mediados de este mes el colorado. El tema también estuvo sobre la mesa ayer en la presentación de su programa de gobierno. Su apuesta, en este aspecto, será otorgarle “gran fuerza de ventas con oficinas comerciales en todos los mercados estratégicos, para abrirle camino a los productos uruguayos”, señaló.