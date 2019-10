Talvi: El FA no tiene una "evaluación realista de lo compleja que es la situación fiscal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ernesto Talvi, candidato a presidente por el Partido Colorado, dijo que cree “que los criterios que tiene el Frente Amplio son demasiado laxos y que no tienen una evaluación realista de lo compleja que es la situación fiscal y lo que puede implicarle al país no resolverla”.

Además, en una rueda de prensa a la salida de una reunión con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, habló acerca del rado inversor de Uruguay: “La agencias” lo van a ratificar “porque saben que va a venir un gobierno nuevo”, aseguró. En la misma línea dijo que “ya sea de la oposición o del Frente Amplio el próximo va a tener que tomar medidas para corregir las cuentas públicas”.



Consultado sobre si mantendría las franjas que establece el Poder Ejecutivo antes de los Consejos de Salarios expresó que no cree “que el Estado deba laudar los aumentos”. Asimismo dijo que “ese es uno de los problemas que tenemos con la Organización Internacional de Trabajo. El Estado está participando en fases del proceso que de acuerdo a los arreglos internacionales que nosotros firmamos” no se debería hacer.



El candidato a presidente también ponderó la opción de generar un proyecto alternativo con otros partidos políticos pero afirmó que debería ser “alternativo al Frente Amplio”. Además afirmó que sería el proyecto “que el país precisa para cambiar el rumbo porque por la vía que vamos estamos instalados en una decadencia”.



A su vez, se volvió a referir a que no repondrá las vacantes del Estado. “A nivel global vamos a tener que rediseñar el Estado para que gaste menos y que haga mejor las cosas”. En relación a la gestión del Frente Amplio del Estado afirmó que “ha gastado mucho y ha gastado mal. Nosotros queremos un Estado que gaste menos y que gaste mejor”.