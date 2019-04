Talvi: "Entiendo que para Mujica proyectos de Estado sean cosas oscuras de final indefinido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato colorado Ernesto Talvi hizo referencia este lunes a los dichos del expresidente José Mujica quien ironizó su propuesta de crear 136 liceos con horario extendido durante un acto del Espacio 609 que se realizó este domingo.



"Viene otro a decir que van a hacer como 130, 140 liceos y yo les digo 'vamo' arriba' ... Ave María... es más o menos como si yo, que conozco un poquito de agricultura les dijera 'vamos a generar terneros que en un año y medio pesen mil kilos'", dijo Mujica junto a las risas de los participantes.



Talvi indicó al respecto: "Entiendo perfectamente que para el expresidente (José) Mujica los proyectos de Estado sean cosas oscuras de final indefinido".

"Para quien en última instancia arrancó con muchas cosas como Gas Sayago o el puerto de aguas profundas que luego nunca se concretaron; para quien prometió cientos y concretó diez como el Plan Juntos o para quien construyó un centro de espectáculos como el Antel Arena a más del doble del costo es lógico que sea escéptico frente a estos proyectos, pero nosotros no lo somos", aseguró.



Talvi indicó que la idea de crear 136 liceos públicos para atender a 80.000 estudiantes es un proyecto "concreto, bien estudiado, financiable, posible, necesario, impostergable".



"Esto no lo digo desde la teoría, lo digo porque lo hicimos con nuestras propias manos con un grupo de amigos en Casavalle, donde había un terreno baldío hoy hay 600 chiquilines de 1° a 6° soñando con ser médicos, pediatras", indicó haciendo referencia al liceo Impulso que construyó y comenzó a funcionar en 2013.



"El milagro es posible nosotros lo vamos multiplicar por 136 a lo largo y ancho del país", aseguró.



"Más allá de lo que (Mujica) diga hay una realidad y es que hay 80.000 chiquilines que hoy no terminan el liceo, terminan en la informalidad o en el delito, nosotros lo que proponemos es sobre la base del éxito probado", expresó.