Talvi endurece su crítica en contra de la gestión del ministro Bonomi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La viuda del expresidente Jorge Batlle, Mercedes Menafra, le respondió al candidato presidencial colorado Ernesto Talvi desde la primera fila de la sala de la Convención que “lo hacía muy bien”.

Es que Talvi recordó ayer en pleno acto del lanzamiento de su lista 600 cuando el expresidente le aconsejaba “no darle corte” a los “escandaletes de conventillo”. El economista llegó incluso a interrumpir su discurso para referirse a la polémica generada tras las declaraciones de su asesor en seguridad Diego Sanjurjo, quien en una entrevista con La Diaria elogió la gestión del ministro del Interior Eduardo Bonomi.



Sanjurjo declaró que “si miramos desde el punto de vista histórico, (Bonomi) ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Hizo muchas cosas bien, a destacar y difíciles”. Añadió que “el equipo de Bonomi hizo lo que le dejaron hacer, porque hay un ala izquierda del Frente Amplio que le puso todos los obstáculos posibles a su trabajo”.

Pero ayer el propio Talvi en la previa a su ingreso a la sala colmada de militantes y dirigentes colorados y en la que también esperaban los principales representantes de la lista de Montevideo, conversó con El País y señaló que “el ministro Bonomi le corre de atrás a los problemas porque estamos fracasando estrepitosamente a nivel educativo y lamentablemente ningún ministro del Interior puede hacer milagros”.



Más tarde, en una rueda de prensa, el candidato fue más duro al asegurar que el ministro Bonomi “ha fracasado claramente si se mira por sus resultados, estamos con niveles de violencia y criminalidad récord, un sistema carcelario que está a la deriva y por el otro, decimos que le estamos entregando un país donde la mitad de los chiquilines nacen en las periferias pobres urbanas, no terminan el liceo y terminan en la informalidad o la changa”.

Ernesto Talvi habla en el lanzamiento de la lista 600. Foto: Fernando Ponzetto

Pero al tema incluso le dedicó unos segundos de su propio discurso arriba del estrado. “Algunos van a decir cosas con las que a veces, no estamos de acuerdo y no nos importa. Acá en Ciudadanos no amordazamos a la gente, Ciudadanos tiene posturas institucionales, (…) no podemos pedirle a la gente «mirá vos tenés que recitar un versito y aprendértelo de memoria»”, apuntó el presidenciable rodeado de sus candidatos a Diputados como Ope Pasquet, Felipe Schipani, Carlos Rydstrom y Carolina Ache Batlle.



Según informaron fuentes políticas a El País, integrantes del comando político se comunicaron ayer con el asesor en seguridad y minutos más tarde, el propio Sanjurjo escribió en su Twitter que “los resultados de este ministerio son catastróficos (...) ya tenemos la cuarta tasa de homicidios más alta del continente. Los robos, las rapiñas y el abigeato se triplicaron”. Para el experto, esta situación es “consecuencia de políticas reaccionarias y retrógradas que vienen del lado más extremo del FA. Pero ello no quita que la responsabilidad sea de este ministerio”.

Agradezco a @ladiaria por la nota, pero el titular es infeliz. Como he dicho mil veces públicamente, los resultados de este ministerio son catastróficos. Ya tenemos la 4ta tasa de homicidios más alta del continente. Los robos, las rapiñas y el abigeato se triplicaron (...) https://t.co/uo8fXYHsU0 — Diego Sanjurjo (@dsanjurjogarcia) August 19, 2019

El tema incluso generó que el propio Francisco Vernazza, el asesor en comunicación política de Talvi, mantuviera una reunión con integrantes del comando para definir los pasos a seguir.



Quien también se refirió al tema fue el senador colorado Pedro Bordaberry que se despachó contra Bonomi tras las polémicas declaraciones de Sanjurjo.

“Bonomi cometió muchos errores; quizás los más importantes fueron la reforma del 2011 que sacó recursos y policías de las comisarías y el envío de presos de Montevideo al interior; en 2015 lo agravó con el PADO selectivo que produjo un corrimiento aún mayor del delito”.

La gestión del Frente Amplio, y en especial de Bonomi en el Ministerio del Interior fue un desastre; no lo digo sólo yo, surge de las estadísticas y números de homicidios, rapiñas y hurtos; hay que cambiar su política de seguridad ciudadana — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) August 19, 2019

Por otra parte, la aclaración de Sanjurjo no fue bien recibida por el diputado batllista Fernando Amado, quien indicó a través de su cuenta de Twitter que es "de quinta enojarse por los titulares que ponen los periodistas de cosas dichas" por políticos.



"Hay que bancar o explicar, nunca agarrársela con el 'mensajero'", agregó.

Me parece de de quinta enojarse por los titulares que ponen los periodistas de cosas que decimos los políticos. Si lo dijimos, lo dijimos, y hay que bancar o explicar. Nunca agarrasela con el “mensajero”. La prensa tiene que hacer su trabajo libremente, y nosotros el nuestro https://t.co/ez0UKKiY8a — Fernando Amado (@fernando_amado) August 19, 2019

Iniciativa.

Entre las propuestas “para un mejor futuro” presentadas antes de las elecciones internas del 30 de junio, los asesores de Talvi plantearon la creación de centros de atención integral (“donde se juntan desde educadores a policías, para resolver los problemas en conjunto”) y “rescatar” a las seccionales para que “las comisarías vuelvan a ser una verdadera policía de vecindad”.



Talvi tiene especial interés en fortalecer la educación policial: por eso impulsa que se reconozca como educación universitaria, con intervención de la Universidad de la República y de universidades privadas, “apelando a la calidad de la enseñanza”, un aspecto central en el programa de gobierno del colorado y que tiene al docente, abogado y candidato a vicepresidente Robert Silva a la cabeza. La fórmula colorada mantuvo una “reunión de trabajo” con Eduy21, luego, ambos concurrieron al acto de la 600. Silva señaló durante su discurso en el lanzamiento de la lista 600 en la Casa del Partido Colorado que “este proyecto es más que un proyecto” porque “hace que mucha gente resignada o sin ánimo, vuelva a sentir esperanza y vuelva a mirar las cosas con optimismo”.