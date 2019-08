Talvi dijo que siente más afinidad con Martínez que con Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi afirmó que siente más afinidad con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que con el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y planteó que esa fuerza política como el Partido de la Gente deberá “demostrar su representación” en octubre.

¿Siente más afinidad con Martínez que con Manini Ríos? Le preguntaron a Talvi en el programa Séptimo día de Teledoce. “Sí”, dijo categórico.



Talvi afirmó que quiere conformar una coalición de gobierno de cara al balotaje, pero “si somos 578 se vuelve difícil gobernar”. “Yo preferiría que seamos pocos”, agregó.

Martínez sobre integración de equipo de gobierno: "No me van a poner los nombres" By Ángel Asteggiante Martínez sobre integración de equipo de gobierno: "No me van a poner los nombres" MIRA TAMBIÉN Martínez sobre integración de equipo de gobierno: "No me van a poner los nombres"

“Cabildo Abierto y el Partido de la Gente tienen que demostrar su representación en octubre. Si tienen representación parlamentaria nos sentaremos a conversar y tendremos afinidades o no”, dijo Talvi. “Hoy los que tienen representación son el Partido Nacional y el Partido Independiente”, agregó.



A su turno el candidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no se mostró coincidente con Talvi al respecto de cómo conformar la coalición. “Tiene que ser una coalición política bien ancha; yo no me amputo ningún partido político”, dijo.