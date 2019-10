Talvi dijo que no planteó "jamás" que Chile es un país modelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato colorado Ernesto Talvi aseveró que "jamás" dijo que Chile es un país modelo sino que son dos aspectos los que destaca: el manejo fiscal y la salida a conquistar el mercado en el mundo.

"No lo plantee jamás (que Chile es un país modelo), siempre dije que estos dos aspectos de lo que han hecho los chilenos son un modelo a seguir para nosotros, lo que es muy diferente a decir" que el país en sí mismo puede servirle de modelo a Uruguay, indicó durante una entrevista en Todo Pasa, de Océano FM.



El candidato aseguró además que la sociedad chilena "no es extrapolable a Uruguay". "No somos una sociedad ni remotamente parecida a la chilena, pero eso no quiere decir que no haya aspectos puntuales" de los que se pueda aprender.



"Nuestra sociedad es muy diferente a la chilena y sin embargo tenemos que aprender de cosas muy buenas que hicieron", reiteró.



El candidato fue consultado debido a las violentas manifestaciones ocurridas en en diferentes ciudades chilenas que dejaron al menos diez muertos y 1.500 personas detenidas, a raíz del aumento al precio del metro que fue anunciado el jueves.